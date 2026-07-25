دروازه بان تیم ملی فوتبال کیپ ورد به باشگاهی شیلیایی پیوست.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور - ووزینیا دروازه‌بان تیم ملی فوتبال کیپ ورد که عملکرد درخشانی در جام جهانی ۲۰۲۶ از خودش به نمایش گذاشته بود به کولوکولو شیلی پیوست.

او در دیدار مقابل اسپانیا با ثبت ۷ مهار سرنوشت‌ساز، نقش اصلی را در متوقف کردن ماتادورها با نتیجه تساوی بدون گل ایفا کرد.

با این درخشش، ووزینیا نام خود را به عنوان مسن‌ترین دروازه‌بان تاریخ جام جهانی که در اولین بازی رسمی خود موفق به ثبت کلین‌شیت شده، به ثبت رساند. نقش‌آفرینی کلیدی او در دیدار‌های بعدی برابر اروگوئه و عربستان نیز ادامه یافت تا کیپ ورد در نهایت به عنوان تیم دوم گروه H راهی مرحله حذفی شود.

شاهکار این سنگربان ۴۰ ساله در مرحله یک‌شانزدهم نهایی و در تقابل با آرژانتین به اوج رسید؛ جایی که او با وجود شکست ۳ بر ۲ تیمش در وقت‌های اضافه، ۸ مهار تماشایی را به نمایش گذاشت و تحسین ستاره‌های بزرگ دنیای فوتبال از جمله لیونل مسی را برانگیخت.

محبوبیت ووزینیا تنها به مستطیل سبز محدود نشد؛ او در خارج از زمین مسابقه نیز به سرعت به یکی از محبوب‌ترین چهره‌های ورزشی جهان تبدیل شد؛ به طوری که تعداد دنبال‌کنندگان او در شبکه‌های اجتماعی با رشدی شگفت‌انگیز و انفجاری، از ۵۰ هزار نفر به بیش از ۲۹ میلیون نفر رسید.