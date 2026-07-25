محمد یاراحمدی از گویندگان و دوبلورهای قدیمی کشورمان شامگاه گذشته - دوم مرداد ماه - درگذشت.

انجمن گویندگان با اعلام خبر درگذشت محمد یاراحمدی نوشت: با نهایت تاسف به اطلاع می‌رساند دوست و همکار عزیز و پیشکسوت دوبلاژ ایران، استاد محمد یاراحمدی پس از طی دوره‌ای بیماری، شب گذشته چشم از جهان فرو بست و آسمانی شد.

زنده‌یاد محمد یاراحمدی پدر آزیتا و رزیتا یاراحمدی - دوبلور - است.

مراسم تشییع پیکر این هنرمند دوشنبه ساعت ۱۰ صبح در قطعه هنرمندان بهشت‌زهرا(س) برگزار می‌شود.

زنده‌یاد یاراحمدی متولد سال ۱۳۱۴ بود و فعالیت خود در دوبله را در سال ۱۳۴۱ در استودیوهای دماوند و شهاب آغاز کرد.

صدای او مناسب شخصیت‌های دانا و خردمند بود و بیشتر شخصیت‌های مکمل را گویندگی کرده است.

زنده‌یاد یاراحمدی در کنار دوبله به کار دیالوگ‌نویسی فیلم‌ها نیز مشغول بود.

از جمله کارهای معروف یاراحمدی می توان به گویندگی در نقش آلن مونی در سریال «ارتش سری» و ژنرال گوگول در «روزهای روشن زندگی» اشاره کرد.

همچنین «مرد عنکبوتی»، «مرد عنکبوتی ۲»، «پینوکیو»، «ماجراهای وینی پو»، «دزدان دریایی کارائیب: نفرین مروارید سیاه»، «شوالیه تاریکی برمی‌خیزد»، «ماجراجویی واقعی جانی کوئست»، «پرستیژ»، «شوالیه تاریکی»، «بتمن آغاز می‌کند»، «مرد عنکبوتی شگفت‌انگیز»، «قلعه متحرک هاول»، «ری»، «افسانه سفید برفی»، «کودکان جاسوس ۳»، «کشتار»، «ساعت‌ها»، «بازگشت سوپرمن»، «در جستجوی فورستر»، «ممنتو»، «اعترافات خطرناک یک ذهن خطرناک»، «اتاق ماروین»، «ماسک»، «هات فاز»، «حرفه‌ای»، «روح‌سوار» و «مردان سیاه‌پوش» از دیگر آثار این دوبلور فقید در عرصه دوبله است.