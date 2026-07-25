شهید اهل سنتی که زندگی خود را وقف خدمت به مردم کرد + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0645\u062d\u0645\u062f \u0645\u0639\u06cc\u0631\u06cc\u060c \u0634\u0647\u06cc\u062f \u0627\u0647\u0644 \u0633\u0646\u062a \u06a9\u0634\u0648\u0631\u0645\u0627\u0646 \u0627\u0633\u062a \u06a9\u0647 \u062a\u0644\u0627\u0634 \u062f\u0627\u0634\u062a \u0645\u0631\u062f\u0645 \u062f\u0631 \u0634\u0631\u0627\u06cc\u0637 \u062c\u0646\u06af\u06cc\u060c \u062f\u0631 \u0635\u0641\u200c\u0647\u0627\u06cc \u067e\u0645\u067e \u0628\u0646\u0632\u06cc\u0646\u200c \u0628\u062f\u0648\u0646 \u0633\u0648\u062e\u062a \u0646\u0645\u0627\u0646\u0646\u062f.\n