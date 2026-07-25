باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

شهید اهل سنتی که زندگی خود را وقف خدمت به مردم کرد + فیلم

شهید معیری، در دوران حیات تمام تلاش خود را کرد تا خدمتی به خلق کند.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمد معیری، شهید اهل سنت کشورمان است که تلاش داشت مردم در شرایط جنگی، در صف‌های پمپ بنزین‌ بدون سوخت نمانند.

مطالب مرتبط
شهید اهل سنتی که زندگی خود را وقف خدمت به مردم کرد + فیلم
young journalists club

مرصاد ثابت کرد انقلاب اسلامی برابر قدرت‌های پوشالی سر تعظیم فرود نمی‌آورد

شهید اهل سنتی که زندگی خود را وقف خدمت به مردم کرد + فیلم
young journalists club

۱۲ طرح برای اعمال حاکمیت بر تنگه هرمز به مجلس رسید

شهید اهل سنتی که زندگی خود را وقف خدمت به مردم کرد + فیلم
young journalists club

ادامه بررسی لایحه حمایت از شهروندان تهرانی در جنگ تحمیلی

شهید اهل سنتی که زندگی خود را وقف خدمت به مردم کرد + فیلم
young journalists club

ویژگی‌های برجسته اخلاقی شهید طاهری پور + فیلم

شهید اهل سنتی که زندگی خود را وقف خدمت به مردم کرد + فیلم
young journalists club

ولایتمداری حقیقی از زبان شهید سیدحسن نصرالله + فیلم

شهید اهل سنتی که زندگی خود را وقف خدمت به مردم کرد + فیلم
young journalists club

مرور سخنان شهید سلیمانی در رابطه با جنگ علیه آمریکا + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
اسرائیل اینترنشنال رسانه نیست، شکنجه‌گاه است! + فیلم
۸۶۲

اسرائیل اینترنشنال رسانه نیست، شکنجه‌گاه است! + فیلم

۰۴ . مرداد . ۱۴۰۵
حقوق نیرو‌های شرکتی در صورت تبدیل وضعیت کاهش می‌یابد + فیلم
۷۹۲

حقوق نیرو‌های شرکتی در صورت تبدیل وضعیت کاهش می‌یابد + فیلم

۰۴ . مرداد . ۱۴۰۵
از شوک قیمت‌ها در بازار جهانی نفت تا توهم استقلال آمریکا از تنگه هرمز! + فیلم
۵۰۸

از شوک قیمت‌ها در بازار جهانی نفت تا توهم استقلال آمریکا از تنگه هرمز! + فیلم

۰۴ . مرداد . ۱۴۰۵
راز نهفته در نام عسلویه و پیوند با خلیج فارس + فیلم
۴۹۷

راز نهفته در نام عسلویه و پیوند با خلیج فارس + فیلم

۰۴ . مرداد . ۱۴۰۵
 فروریختن سپر دفاعی آمریکا + فیلم
۴۹۳

 فروریختن سپر دفاعی آمریکا + فیلم

۰۴ . مرداد . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha