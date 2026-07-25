باشگاه خبرنگاران جوان - همزمان با نزدیک شدن به ایام اربعین حسینی و افزایش سفر زائران به عراق، امکان خرید و فعالسازی بستههای رومینگ اربعین از طریق کددستوری #40*1*برای همه متقاضیان فراهم شده است.
زائران میتوانند پیش از خروج از کشور یا پس از ورود به عراق، بسته متناسب با مدت اقامت و میزان مصرف خود را انتخاب و فعال کنند. این بستهها امکان استفاده از تماس، پیامک و اینترنت را بدون نیاز به تعویض سیمکارت و با حفظ شماره اصلی در طول سفر فراهم میکنند. علاوه بر این، مشترکان همراه اول با خرید هر بسته، بهصورت رایگان تحت پوشش بیمه شکستگی گوشی همراه تا سقف ۱۰ میلیون تومان قرار میگیرند.
این خدمت از سوی شرکت ستاره اول، عرضه شده است. کارشناسان حوزه ارتباطات نیز توصیه میکنند زائران پیش از ورود به عراق، سرویس رومینگ خود را فعال کنند تا ضمن مدیریت هزینههای ارتباطی، دسترسی مستمر به پیامکهای بانکی، رمزهای یکبارمصرف و سایر خدمات ضروری را در طول سفر حفظ کنند.
با توجه به حضور گسترده زائران ایرانی در مراسم اربعین، برنامهریزی برای استفاده از سرویسهای ارتباطی پیش از سفر میتواند نقش مهمی در حفظ ارتباطات و استفاده بدون وقفه از خدمات موردنیاز در عراق داشته باشد.