عملیات اجرایی طرح فشارافزایی هاب یک با سناریوی ترکیبی در مرزی‌ترین فاز‌های میدان مشترک پارس جنوبی آغاز شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛حمیدرضا ثقفی مدیر عامل گروه پتروپارس کرد: این طرح که با هدف استفاده حداکثری از توان داخلی و جلوگیری از هدررفت سرمایه ملی کلید خورده، قرار است در کوتاه‌مدت با فشارافزایی در خشکی و در بلندمدت با تکمیل تأسیسات در دریا، بازیافت نهایی مخزن را تضمین کند.

در همین راستا حمیدرضا ثقفی مدیرعامل گروه پتروپارس  گفت: طرح فشارافزایی مرزی ترین فازهای میدان مشترک پارس جنوبی، در هاب 1 در دو فاز اجرایی خواهد شد:

او گفت:فاز اول، راه‌حل سریع در کوتاه مدت و میان ‌مدت، در این مرحله، ۹ کمپرسور با ظرفیت هرکدام ۳۳۳ میلیون فوت مکعب استاندارد در روز به همراه تاسیسات جانبی مورد نیاز در پالایشگاه خشکی فاز ۱۲ نصب می‌شوند. این بخش عملاً جایگزین مرحله اول فشارافزایی (MP) در دریا و با هدف تسریع در اجرا، استفاده حداکثری از توان داخل در مهندسی، تامین و ساخت تاسیسات، جلوگیری از مهاجرت گاز و هدر رفت سرمایه ملی و کمک به رفع ناترازی گاز در کشور خواهد شد.

وی افزود:فاز دوم، راه‌حل بلند ‌مدت، پس از گذشت سه سال از اجرای فاز اول در خشکی، عملیات فشارافزایی در دریا (LP) در قالب دو مجموعه « مینی‌هاب ۱-۱ » و « ۲- ۱» با ظرفیت هرکدام ۱۰۰۰ میلیون استاندارد فوت مکعب در روز عملیاتی می‌شوند تا بازیافت نهایی از مخزن محقق گردد.

مدیرعامل گروه پتروپارس با اشاره به گام نخست اجرایی‌سازی این طرح ملی گفت: پتروپارس در بیست‌وهشتم خردادماه ۱۴۰۵، قرارداد ساخت جکت چهار پایه رایزر پلتفرم « RP-1 » به وزن کل حدود 2500 تن به شرکت مهندسی و ساخت تأسیسات دریایی ایران ابلاغ گردید. این سکو در مجاورت و فاصله حدود 40 متری از سکوی SPD12A نصب و با طرح توسعه میدان گازی بلال مشترک می باشد. هدف از طراحی و نصب این سازه دریایی، انتقال گاز تولیدی از سکوی SPD12A به مجموعه هاب 1 فشار افزایی، دریافت گاز فشار افزایی شده از هاب ۱، انتقال به تاسیسات فشار افزایی در پالایشگاه خشکی فاز ۱۲ از طریق خط لوله زیر دریایی 32 اینچ سکوی SPD12A و همچنین انتقال گاز طرح توسعه میدان بلال به پالایشگاه خشکی فاز 12 از طریق خط لوله زیر دریایی 32 اینچ سکوی SPD12A است.

وی گفت:با توجه به پیشرفت مناسب مطالعات مهندسی، پیش بینی میگردد قرارداد خرید اقلام با زمان تحویل طولانی (Long-lead items) و ساخت تأسیسات اصلی فشارافزایی، در پاییز ۱۴۰۵ به سازندگان و پیمانکاران واجد صلاحیت واگذار شوند.

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برچسب ها: پارس جنوبی ، گاز
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