رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ از کشف ۱۲۳ دستگاه ماینر قاچاق به ارزش بیش از ۶ میلیارد تومان در بازار تهران خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار مهدی افشاری اظهار کرد: مأموران پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ با انجام اقدامات اطلاعاتی و فنی، محل نگهداری و فروش ماینر‌های قاچاق را در محدوده بازار تهران شناسایی کردند. بررسی‌ها نشان داد یک واحد تجاری در پوشش فروش تجهیزات الکترونیکی، اقدام به نگهداری و عرضه دستگاه‌های استخراج رمزارز می‌کرد.

وی افزود: تیم عملیاتی پلیس پس از شناسایی محل، در عملیاتی غافلگیرانه وارد عمل شد و در بازرسی از این واحد تجاری، ۱۲۳ دستگاه ماینر قاچاق را کشف کرد. بررسی‌ها حاکی از آن بود که این تجهیزات فاقد هرگونه اسناد و مدارک قانونی و گمرکی هستند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ با بیان اینکه کارشناسان ارزش محموله کشف‌شده را بیش از ۶ میلیارد تومان برآورد کرده‌اند، تصریح کرد: در این رابطه پرونده قضایی تشکیل و متهم برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

سردار افشاری با تأکید بر اینکه برخورد با قاچاق تجهیزات استخراج رمزارز علاوه بر مقابله با قاچاق کالا، در حفظ پایداری شبکه برق کشور نیز اهمیت دارد، خاطرنشان کرد: ماینر‌های غیرمجاز به دلیل مصرف بالای برق، فشار مضاعفی بر شبکه توزیع انرژی وارد می‌کنند و می‌توانند زمینه‌ساز افزایش ناترازی برق و بروز اختلال در تأمین برق مشترکان شوند.

وی از شهروندان خواست در صورت اطلاع از هرگونه فعالیت مرتبط با قاچاق یا احتکار کالا، مراتب را از طریق سامانه ۳۰۱۱۰ به پلیس امنیت اقتصادی اطلاع دهند.

برچسب ها: کشف ماینر ، قاچاق کالا
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۲۳ ۰۴ مرداد ۱۴۰۵
کارخونه ها و کارگاهها باید سهمیه برق داشته باشن تا نتونن ماینر بزنن
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۲۱ ۰۴ مرداد ۱۴۰۵
همه برقهای سه فاز باید مصرفشون کنترل بشه و اگه بیش از تولید برق مصرف کردن ماینر دارن
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