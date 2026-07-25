باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی خواه - علی تاجرنیا با آغاز فصل جدید رقابت‌های لیگ برتر قصد دارد فعالیت خود در باشگاه استقلال را تنها در جایگاه عضو هیئت مدیره و نماینده این باشگاه در هلدینگ ادامه دهد و برنامه‌ای برای تصاحب صندلی مدیرعاملی آبی‌پوشان ندارد.

تاجرنیا که در ماه‌های اخیر یکی از چهره‌های فعال در تصمیمات مدیریتی استقلال بوده است، با توجه به شرایط موجود تصمیم گرفته تمرکز خود را بر سیاست‌گذاری، نظارت بر روند اجرایی باشگاه و پیگیری امور مرتبط با هلدینگ مالک باشگاه استقلال معطوف کند و وارد ساختار اجرایی باشگاه به عنوان مدیرعامل نشود.

در هفته‌های گذشته نام علی تاجرنیا به عنوان یکی از گزینه‌های احتمالی مدیرعاملی استقلال مطرح شده بود، اما با توجه به برنامه‌ای که او برای ادامه فعالیت در این باشگاه دارد، قرار است همچنان در نقش عضو هیئت مدیره و نماینده استقلال در هلدینگ حضور داشته باشد و فرد دیگری مسئولیت مدیرعاملی را بر عهده بگیرد.

مدیران هلدینگ و اعضای هیئت مدیره استقلال در شرایطی به دنبال تعیین ساختار مدیریتی نهایی باشگاه برای فصل جدید هستند که آبی‌پوشان باید خود را برای حضور در رقابت‌های لیگ برتر آماده کنند و روز دوشنبه مجمع عمومی این باشگاه برگزار خواهد شد. به همین دلیل، انتخاب مدیرعامل جدید یکی از موضوعات مهم پیش روی این باشگاه محسوب می‌شود.

تاجرنیا در شرایطی این تصمیم را گرفته که استقلال در فصل جدید با چالش‌های مختلفی از جمله مسائل نقل‌وانتقالاتی، بسته بودن پنجره جذب بازیکن و برنامه‌ریزی برای تقویت تیم روبه‌رو است و انتظار می‌رود ساختار مدیریتی باشگاه با سرعت بیشتری مشخص شود.