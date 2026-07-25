در نشست مشترک اتاق اصناف و بسیج اصناف، ضمن انتقاد از تأخیر در تسویه حساب کالابرگ، از رایزنی با وزیر رفاه برای حل این مشکل و پیگیری تمرکززدایی از مالیات فروشگاه‌های بزرگ خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - قاسم نوده فراهانی، رییس اتاق اصناف ایران درمورد سی‌و پنجمین نشست مشترک اتاق اصناف ایران و بسیج اصناف کشور گفت: امروز جلسه مشترک بین اتاق اصناف ایران و بسیج اصناف کشور با اعضای حاضر در جلسه برگزار شد و برخی از استان‌ها به صورت وبیناری در این جلسه حضور داشتند و یکی از مسائل مورد نظری که در این جلسه مطرح شد موضوع فروشگاه‌های زنجیره‌ای و بزرگ بود که دوستان گلایه داشتند تعداد این فروشگاه‌ها در حال افزایش است و برنامه‌ریزی ما بر این است که ضوابط و دستورالعملی را برای تشکیل فروشگاه‌های زنجیره‌ای  تدوین کرده و به استان‌ها ابلاغ کنیم.

نوده فراهانی ادامه داد: موضوع دیگری که دوستان گلایه داشتند این بود که وجه کالابرگ بیش از ۱۵ روز است که به حساب آن‌ها پرداخت نشده است و اعلام کردیم که در این هفته، این موضوع را با آقای میدری، وزیر رفاه مطرح کرده و آن را پیگیری کنیم. 

رییس اتاق اصناف ایران گفت: درصد حق عضویت فروشگاه‌های زنجیره‌ای از دیگر موضوعاتی بود که مطرح شد و قرار است پیگیری شود که اگر پول به فروشگاه زنجیره‌ای مرکز پرداخت می‌شود مرکز حتماً باید حق عضویت شهرستان‌ها را به آن‌ها برگرداند.

نوده فراهانی افزود: مالیات نیز، از دیگر موضوعاتی بود که در این جلسه مطرح شد که واحد‌های شهرستان‌ها، مالیات خود را در شهرستان‌ها بپردازند و برای این منظور، باید با وزیر اقتصاد مکاتبه کنیم و ایشان باید راهکار را تعریف کنند تا بتوانیم برای این منظور اقدام کنیم. 

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برچسب ها: اتاق اصناف ایران ، اصناف کشور ، اقتصاد ایران
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