باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - قاسم نوده فراهانی، رییس اتاق اصناف ایران درمورد سیو پنجمین نشست مشترک اتاق اصناف ایران و بسیج اصناف کشور گفت: امروز جلسه مشترک بین اتاق اصناف ایران و بسیج اصناف کشور با اعضای حاضر در جلسه برگزار شد و برخی از استانها به صورت وبیناری در این جلسه حضور داشتند و یکی از مسائل مورد نظری که در این جلسه مطرح شد موضوع فروشگاههای زنجیرهای و بزرگ بود که دوستان گلایه داشتند تعداد این فروشگاهها در حال افزایش است و برنامهریزی ما بر این است که ضوابط و دستورالعملی را برای تشکیل فروشگاههای زنجیرهای تدوین کرده و به استانها ابلاغ کنیم.
نوده فراهانی ادامه داد: موضوع دیگری که دوستان گلایه داشتند این بود که وجه کالابرگ بیش از ۱۵ روز است که به حساب آنها پرداخت نشده است و اعلام کردیم که در این هفته، این موضوع را با آقای میدری، وزیر رفاه مطرح کرده و آن را پیگیری کنیم.
رییس اتاق اصناف ایران گفت: درصد حق عضویت فروشگاههای زنجیرهای از دیگر موضوعاتی بود که مطرح شد و قرار است پیگیری شود که اگر پول به فروشگاه زنجیرهای مرکز پرداخت میشود مرکز حتماً باید حق عضویت شهرستانها را به آنها برگرداند.
نوده فراهانی افزود: مالیات نیز، از دیگر موضوعاتی بود که در این جلسه مطرح شد که واحدهای شهرستانها، مالیات خود را در شهرستانها بپردازند و برای این منظور، باید با وزیر اقتصاد مکاتبه کنیم و ایشان باید راهکار را تعریف کنند تا بتوانیم برای این منظور اقدام کنیم.