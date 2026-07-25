باشگاه خبرنگاران جوان - نشستهای پایش برخط وضعیت ارتباطات حوزههای انتخابیه فسا و نیریز، استهبان و بختگان با حضور محمد حاتمیزاده، معاون امور دولت، مجلس و استانهای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، نمایندگان مردم این شهرستانها در مجلس شورای اسلامی، مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان فارس، فرمانداران و مدیران استانی اپراتورها برگزار شد.
در این نشستها، آخرین وضعیت پروژههای توسعه ارتباطات، اینترنت روستایی، پوشش جادهای، پایداری شبکه و اجرای پروژه ملی فیبر نوری مورد بررسی و تصمیمگیری قرار گرفت.
حاتمیزاده در نشست بررسی وضعیت ارتباطات شهرستانهای نیریز، استهبان و بختگان با حضور فرهاد طهماسبی، نماینده مردم این حوزه انتخابیه در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به وضعیت پوشش ارتباطی روستاهای نیریز گفت: از مجموع ۶۰ روستای بالای ۲۰ خانوار این شهرستان، ۴۹ روستا تحت پوشش قرار دارند و اجرای پروژههای ارتباطی در روستاهای باقیمانده از جمله دولتآباد، علیآبادشور و چنارو ابلاغ شده است که تا پایان امسال و نیمه نخست سال آینده به بهرهبرداری خواهند رسید.
او افزود: ارتقای تجهیزات مخابراتی در روستاهای مرزی از جمله غوری و دهچاه و همچنین تأمین باتریهای پشتیبان و ژنراتور برای سایتهای ارتباطی و جایگاههای سوخت، بهمنظور حفظ پایداری ارتباطات در زمان قطعی برق، در دستور کار قرار دارد.
معاون امور دولت، مجلس و استانهای وزارت ارتباطات همچنین از تصویب ایجاد رینگ جایگزین فیبر نوری در شهرستان بختگان برای افزایش تابآوری شبکه و جلوگیری از قطع کامل ارتباطات در شرایط بحرانی خبر داد و گفت: ارتقای پوشش تلفن همراه در محورهای مواصلاتی ارسنجان ـ آبادهطشک، نیریز و منطقه گردشگری بناب نیز در دستور کار قرار گرفته است.
او درباره شهرستان استهبان نیز اظهار کرد: با توجه به پوشش ۹۲ درصدی روستاهای بالای ۲۰ خانوار، اجرای پروژههای ارتباطی در روستاهای آبنارک و درب امامزاده ابلاغ شده و اپراتورها موظف شدهاند پوشش شبکه همراه اول را در برخی نقاط شهری از جمله خیابان شهید مرشدی بهبود دهند.
حمید سلیمانپور، مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان فارس نیز با اشاره به وضعیت شهرستان فسا گفت: از مجموع ۸۵ روستای بالای ۲۰ خانوار این شهرستان، ۸۰ روستا تحت پوشش کامل ارتباطی قرار دارند و برای پنج روستای باقیمانده نیز ابلاغیه اجرایی صادر شده است.
او افزود: پوشش ارتباطی روستاهای کهنویه و بانیان تا دو ماه آینده و روستای خیرآباد دهستان جنگل تا نیمه نخست سال آینده تکمیل خواهد شد.
سلیمانپور افزود: در دولت چهاردهم، فسا تنها شهرستان استان فارس بوده که توسعه و ارتقای پوشش ارتباطی در ۱۸ روستای آن با اعتباری بالغ بر ۲۷۰ میلیارد تومان اجرا شده است.
او همچنین بر همکاری شرکت مخابرات در اجرای فیبر نوری انتقال برای روستاهایی مانند صالحآباد و شورآباد تأکید کرد.
مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان فارس همچنین درباره وضعیت شهرستانهای نیریز، استهبان و بختگان اظهار داشت: با هماهنگی انجامشده میان شرکت ایرانسل و مخابرات استان، مشکل اتصال پروژه فیبر نوری نیریز به شبکه زیرساخت برطرف شده و بهزودی واگذاری سرویس فیبر نوری به شهروندان و کسبوکارهای این شهر آغاز میشود.
او در پایان از اعزام تیمهای پایش میدانی برای شناسایی نقاط فاقد پوشش جادهای و روستایی در این شهرستانها خبر داد و گفت: اپراتورهای همراه اول و ایرانسل نیز مکلف شدهاند نسبت به ارتقای پایداری برق سایتهای ارتباطی و تکمیل پروژههای فیبر نوری اقدام کنند.
منبع: ارتباطات و فناکری اطلاعات فارس