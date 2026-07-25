عربستان مواضع جنبش انصارالله در یمن را هدف حملات هوایی قرار داد. 

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی -  عربستان دقایقی پیش اعلام کرد که حملاتی را علیه اهدافی در یمن انجام داده است.

در ادامه، تلویزیون یمن گزارش داد که «نیرو‌های کمکی متعلق به انصارالله در استان مارب در مرکز و استام الجوف در شمال یمن» هدف قرار گرفته‌اند.

تلویزیون یمن اعلام کرد که این حملات، سکو‌های پرتاب موشک، یک پایگاه پرتاب موشک کاتیوشا و انبار‌های سلاح انصارالله را در مناطق الجبه، الصفراء و مجزر در این دو استان هدف قرار داده است.

این رسانه افزود که در این حملات هوایی، چندین عضو انصارالله، از جمله کارشناسان پرتاب موشک، به شهادت رسیدند. 

جنبش انصارالله هنوز در مورد این گزارش اظهار نظری نکرده است، اما پیش از آن، این جنبش حملات عربستان به فرودگاه صنعا را محکوم کرد و نسبت به تشدید تنش هشدار داد.

تلویزیون المسیره وابسته به انصارالله به نقل از دفتر نخست وزیر یمن اعلام کرد که حملات اخیر عربستان علیه فروگاه صنعا و شهر بندری الحدیده زیرساخت‌های غیرنظامی را هدف قرار داده و هشدار داد که با مقاومت مردم و نیرو‌های مسلح یمن مواجه خواهند شد.

انصارالله هفته گذشته اعلام کرد که در پاسخ به محاصره اعمال شده از سوی عربستان علیه مردم یمن، سیاست «محاصره در برابر محاصره» را اجرا خواهد کرد و از عبور کشتی‌های سعودی از تنگه باب‌المندب جلوگیری می‌کند. طی هفته گذشته، چند کشتی سعودی در دریای سرخ هدف قرار گرفتند.

منبع: الجزیره

برچسب ها: دریای سرخ ، باب المندب ، انصارالله یمن
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۷
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۱۲ ۰۳ مرداد ۱۴۰۵
تمامی حملات خنثی شدند
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۳۱ ۰۳ مرداد ۱۴۰۵
یمن وحقوق یمن خط قرمز ماست اگر عربستان کوتاه نیامد یک هفته تمام عربستان را بکوبید.امارات وبحرین باید نابود بشن.جانم فدای یمن.
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۳۰ ۰۳ مرداد ۱۴۰۵
فقط کاخ بن سلمان رابزنید
۰
۲
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Iran (Islamic Republic of)
سید احمد
۱۸:۳۷ ۰۳ مرداد ۱۴۰۵
درود وسلام خدابر رزمندگان دلاور باغیرت ایرانی اسلامی عزیز یدالله فوق ایدیهم حزب‌الله لبنان عراقی یمنی فلسطینی
۰
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United States of America
ناشناس
۱۸:۲۵ ۰۳ مرداد ۱۴۰۵
دمش گرم
۰
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۱۱ ۰۳ مرداد ۱۴۰۵
آرامکو خداحافظ
۰
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۰۱ ۰۳ مرداد ۱۴۰۵
لعنت ابدی خداوند بر بن سلمان و ظالمانی که مطیع آمریکا و اسرلییل و .. هستند.
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