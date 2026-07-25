باشگاه خبرنگاران جوان - رشته بیمه شخص ثالث با ۲۲۳۹ شکایت ثبت شده در صدر قرار دارد که از این تعداد، ۱۶۸۰ شکایت رسیدگی و مختومه شده و ۵۵۹ مورد در حال رسیدگی است.

پس از آن، رشته بیمه درمان با ۱۱۹۲ شکایت در جایگاه دوم قرار گرفته که از این میان ۹۳۵ شکایت مختومه و ۲۵۷ شکایت در حال بررسی است.

همچنین رشته بدنه اتومبیل نیز با ۶۲۰ شکایت در رتبه سوم قرار دارد که ۵۰۷ فقره رسیدگی و مختومه شده و ۱۱۳ مورد دیگر در حال رسیدگی است.

این گزارش می‌افزاید، از مجموع ۴۹۵۶ شکایت ثبت شده از شرکت‌های بیمه، تعداد ۲۶۹ شکایت مربوط به عملکرد نمایندگان شرکت‌های بیمه، کارگزاران رسمی و ارزیابان خسارت بوده که تعداد ۱۴۱ مورد مختومه و ۱۲۸ مورد در حال رسیدگی است.