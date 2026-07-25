فرمانده سپاه حضرت محمد رسول‌الله (ص) تهران بزرگ گفت: با توجه به اینکه رویداد جاماندگان اربعین امسال در امتداد مراسم تاریخی تشییع قائد شهید امت است شعار امسال همان شعار «باید برخاست» و «مشت گره کرده رهبر شهید» به عنوان نماد این مراسم تعریف شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - نشست هماهنگی بین دستگاهی در خصوص مراسم امسال جاماندگان اربعین حسینی در تهران برگزار شد.

در نشست هماهنگی بین دستگاهی در خصوص مراسم امسال جاماندگان اربعین حسینی، موارد و مواضع دستگاه‌های مختلف ناظر به این رویداد عظیم مردمی و همچنین موانع و مشکلات سال گذشته بررسی و اقدامات لازم در خصوص برگزاری احسن این برنامه پیش‌بینی شد.

سردار حسن‌زاده فرمانده سپاه حضرت محمد رسول‌الله (ص) تهران بزرگ در این نشست گفت: با توجه به اینکه رویداد جاماندگان اربعین امسال در امتداد مراسم تاریخی تشییع قائد شهید امت است، شعار امسال همان شعار «باید برخاست» و «مشت گره کرده رهبر شهید» به عنوان نماد این مراسم تعریف شده‌است.

وی افزود: مراسم پیاده‌روی جاماندگان اربعین حسینی در تهران چند سالی است به صورت خانوادگی برگزار می‌شود و امسال هم در طول مسیر پیش‌بینی‌های لازم برای حضور خانوادگی مردم عزیز صورت گرفته است.

به گفته سردار حسن‌زاده، مسیر پیاده‌روی جاماندگان اربعین در تهران به ۸ پهنه تقسیم شده است و اقدامات ستادی، عملیاتی و امنیتی نیز به‌صورت پهنه‌ای انجام خواهد شد.

در این نشست تمامی کمیته‌های اجرایی، پشتیبانی و فرهنگی، گزارشی از تمهیدات خود در خصوص برگزاری مراسم جاماندگان را ارائه کردند.

برچسب ها: فرمانده سپاه محمدرسول الله تهران بزرگ ، اربعین
خبرهای مرتبط
سخنگوی سپاه پاسداران:
ایران ۱۱ جنگنده و بالگرد آمریکایی را روی زمین منهدم کرد
فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیاء:
شهید خادمی، دیپلمات دفاعی و چهره تکرارنشدنی اطلاعاتی بود
سپاه: اقامتگاه نظامیان آمریکایی در اردن و اربیل منهدم شدند
سوله‌های مهمات و برج مراقبت ناوگان پنجم دریایی آمریکا به آتش کشیده شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
خشم ترامپ از مقاومت ایران؛ وقتی اوضاع بر وفق مراد دونالد پیش نمی‌رود
صفحه نخست روزنامه‌ها - یکشنبه ۴ مرداد
سخنگوی سپاه: تعداد کشته‌های آمریکا بعد از نقض تفاهم‌نامه بیش از ۲۰۰ نفر است
سخنگوی ارتش: تقریباً تمام زیرساخت‌های آمریکا در اربیل نابود شده‌ است
گفتگوی وزیر امور خارجه کشورمان و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا
احضار کاردار اوکراین در تهران در پی حمله به شناور تجاری ایران در دریای خزر
۱۲ طرح برای اعمال حاکمیت بر تنگه هرمز به مجلس رسید
بقائی: تغییری در وضعیت تردد در تنگه هرمز ایجاد نشده است
افزایش قیمت بنزین یعنی دولت اعتقادی به اصلاح فرایندها ندارد/ گرانی یعنی ناتوانی مدیر
ایجاد زیرساخت‌های سامانه جامع اطلاعات ارزی؛ فعل بر زمین مانده بانک مرکزی
آخرین اخبار
ایجاد زیرساخت‌های سامانه جامع اطلاعات ارزی؛ فعل بر زمین مانده بانک مرکزی
افزایش قیمت بنزین یعنی دولت اعتقادی به اصلاح فرایندها ندارد/ گرانی یعنی ناتوانی مدیر
بقائی: تغییری در وضعیت تردد در تنگه هرمز ایجاد نشده است
۱۲ طرح برای اعمال حاکمیت بر تنگه هرمز به مجلس رسید
احضار کاردار اوکراین در تهران در پی حمله به شناور تجاری ایران در دریای خزر
سخنگوی ارتش: تقریباً تمام زیرساخت‌های آمریکا در اربیل نابود شده‌ است
خشم ترامپ از مقاومت ایران؛ وقتی اوضاع بر وفق مراد دونالد پیش نمی‌رود
صفحه نخست روزنامه‌ها - یکشنبه ۴ مرداد
گفتگوی وزیر امور خارجه کشورمان و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا
سخنگوی سپاه: تعداد کشته‌های آمریکا بعد از نقض تفاهم‌نامه بیش از ۲۰۰ نفر است
ایران حمله تروریستی در پاکستان را محکوم کرد
سردار قاآنی: رفع محاصره ۱۱ ساله یمن، مطالبه‌ای به حق برای مردم مظلوم این کشور است
ایران ۱۱ جنگنده و بالگرد آمریکایی را روی زمین منهدم کرد
سردار حسن‌زاده: «باید برخاست» شعار مراسم جاماندگان اربعین امسال است
تأسیس «آزمایشگاه ملی نخستی‌سانان-پرایما» از سوی رئیس‌جمهور ابلاغ شد
قالیباف: اکبر عبدی حلاوت هنر اصیل را به خانه‌ها آورد
ذوالقدر: شلیک‌های مداوم تا تسلیم کامل دشمن ادامه دارد
شهید خادمی، دیپلمات دفاعی و چهره تکرارنشدنی اطلاعاتی بود
معاون رئیس‌جمهور: تسهیلات دریافتی از صندوق توسعه ملی، صرف مناطق کم‌برخوردار می‌شود