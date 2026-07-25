باشگاه خبرنگاران جوان - نشست هماهنگی بین دستگاهی در خصوص مراسم امسال جاماندگان اربعین حسینی در تهران برگزار شد.

در نشست هماهنگی بین دستگاهی در خصوص مراسم امسال جاماندگان اربعین حسینی، موارد و مواضع دستگاه‌های مختلف ناظر به این رویداد عظیم مردمی و همچنین موانع و مشکلات سال گذشته بررسی و اقدامات لازم در خصوص برگزاری احسن این برنامه پیش‌بینی شد.

سردار حسن‌زاده فرمانده سپاه حضرت محمد رسول‌الله (ص) تهران بزرگ در این نشست گفت: با توجه به اینکه رویداد جاماندگان اربعین امسال در امتداد مراسم تاریخی تشییع قائد شهید امت است، شعار امسال همان شعار «باید برخاست» و «مشت گره کرده رهبر شهید» به عنوان نماد این مراسم تعریف شده‌است.

وی افزود: مراسم پیاده‌روی جاماندگان اربعین حسینی در تهران چند سالی است به صورت خانوادگی برگزار می‌شود و امسال هم در طول مسیر پیش‌بینی‌های لازم برای حضور خانوادگی مردم عزیز صورت گرفته است.

به گفته سردار حسن‌زاده، مسیر پیاده‌روی جاماندگان اربعین در تهران به ۸ پهنه تقسیم شده است و اقدامات ستادی، عملیاتی و امنیتی نیز به‌صورت پهنه‌ای انجام خواهد شد.

در این نشست تمامی کمیته‌های اجرایی، پشتیبانی و فرهنگی، گزارشی از تمهیدات خود در خصوص برگزاری مراسم جاماندگان را ارائه کردند.