باشگاه خبرنگاران جوان - با ورود جنگ تحمیلی آمریکا به جمهوری اسلامی ایران به پنجمین ماه خود، نشانه‌های نارضایتی و عصبانیت دونالد ترامپ از ادامه این درگیری بیش از گذشته آشکار شده است.

روزنامه وال‌استریت ژورنال با استناد به منابع آگاه نوشته است که رئیس‌جمهور آمریکا که در آغاز بحران تصور می‌کرد این جنگ ظرف چند هفته به پایان خواهد رسید، اکنون با واقعیتی متفاوت روبه‌رو شده و از ادامه نبردی فرسایشی، افزایش هزینه‌های سیاسی و محدود بودن گزینه‌های پیش روی دولت خود ابراز نارضایتی می‌کند.

ادامه جنگ نه تنها محاسبات اولیه کاخ سفید را بر هم زده، بلکه به یکی از مهم‌ترین چالش‌های سیاست خارجی و حتی داخلی دولت ترامپ تبدیل شده است؛ چالشی که می‌تواند بر وضعیت اقتصادی آمریکا، جایگاه سیاسی رئیس‌جمهور و آینده حزب جمهوری‌خواه نیز تأثیرگذار باشد.

عصبانیت ترامپ از مقام‌های ایران

یکی از بخش‌های قابل توجه شرایط در آمریکا به فضای حاکم بر جلسات داخلی کاخ سفید اختصاص دارد. به نوشته این روزنامه، فردی که در یکی از نشست‌های اخیر دفتر بیضی حضور داشته، گفته است ترامپ در جریان این جلسه با لحنی تند و همراه با الفاظ رکیک از رهبران ایران یاد کرده و آن‌ها را «رذل» و «دیوانه» خوانده است.

این روایت نشان می‌دهد که برخلاف مواضع رسمی و حساب‌شده‌ای که معمولاً از سوی دولت آمریکا منتشر می‌شود، فضای داخلی کاخ سفید تحت تأثیر طولانی شدن جنگ و ناکامی در تحقق اهداف اولیه، با فشار و تنش قابل توجهی همراه است.

به باور تحلیلگران، چنین واکنش‌هایی می‌تواند بازتاب‌دهنده افزایش فشار‌های سیاسی و امنیتی بر رئیس‌جمهور آمریکا باشد؛ فشاری که با تداوم جنگ و نبود چشم‌اندازی روشن برای پایان آن، هر روز ابعاد تازه‌ای پیدا می‌کند.

جنگی که به معضل سیاسی تبدیل شد

گزارش وال‌استریت ژورنال تأکید می‌کند که نگرانی اصلی مشاوران ترامپ تنها به میدان نبرد محدود نیست. آنها معتقدند ادامه جنگ می‌تواند به یک بحران سیاسی برای دولت تبدیل شود. افزایش هزینه‌های نظامی، احتمال رشد قیمت انرژی و کالاها، کاهش محبوبیت دولت و همچنین خطر کشته شدن نیرو‌های آمریکایی از جمله عواملی هستند که می‌توانند بر افکار عمومی آمریکا تأثیر منفی بگذارند.

برخی مشاوران کاخ سفید نگران هستند که این شرایط در نهایت موقعیت جمهوری‌خواهان را در انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره تضعیف کند. از نگاه آنان، رأی‌دهندگان آمریکایی معمولاً نسبت به جنگ‌های طولانی و پرهزینه حساسیت بالایی دارند و در صورت ادامه وضعیت کنونی، این موضوع می‌تواند به یکی از محور‌های اصلی رقابت‌های انتخاباتی تبدیل شود.

این نگرانی‌ها در شرایطی مطرح می‌شود که ترامپ همواره تلاش کرده خود را سیاستمداری معرفی کند که از ورود آمریکا به جنگ‌های فرسایشی جلوگیری می‌کند و هزینه‌های نظامی خارجی را کاهش می‌دهد. اکنون، اما ادامه جنگ، این تصویر سیاسی را با چالش مواجه کرده است. از طرفی تلفات ارتش آمریکا در جنگ با ایران هم ترامپ را شدیدا زیر باد انتقادات قرار داده و فشار را بر او چند برابر کرده است.

گزینه‌های محدود پیش روی کاخ سفید

محدود بودن گزینه‌های دولت آمریکا برای پایان دادن به جنگ است هم یکی از پاشنه‌ آشیل‌های ترامپ و دولتش در دوران جنگ و به خصوص این روزهاست. یک مقام ارشد دولت گفته است که ترامپ از این موضوع عصبانی است که هنوز نتوانسته راهکاری برای پایان دادن به جنگ پیدا کند و در شرایط فعلی، به جز ادامه حملات هوایی، گزینه مؤثر دیگری پیش روی خود نمی‌بیند.

این ارزیابی نشان می‌دهد که کاخ سفید با یک بن‌بست راهبردی روبه‌رو شده است؛ از یک سو تمایل دارد فشار بر ایران را حفظ کند و از سوی دیگر، ادامه عملیات نظامی می‌تواند هزینه‌های بیشتری برای آمریکا ایجاد کند.

در چنین شرایطی، هر تصمیم جدید دولت آمریکا با ملاحظات پیچیده نظامی، امنیتی و سیاسی همراه خواهد بود و همین مسئله، روند تصمیم‌گیری را دشوارتر کرده است.

افزایش اختلاف میان ترامپ و نتانیاهو

ادامه جنگ موجب افزایش اختلافات میان دو ترامپ و نتانیاهو شده و ترامپ در محافل خصوصی از عملکرد نتانیاهو ابراز نارضایتی کرده است. به گفته منابع آگاه، رئیس‌جمهور آمریکا حتی در برخی گفت‌و‌گو‌ها با مشاوران خود اعلام کرده که تمایلی به دیدار یا گفت‌و‌گو با نخست‌وزیر اسرائیل ندارد.

گزارش می‌افزاید که مقام‌های اسرائیلی تلاش کرده‌اند زمینه برگزاری دیداری میان دو رهبر را فراهم کنند، اما این دیدار تاکنون نهایی نشده است.

می‌توان این موضوع را نشانه‌ای از افزایش اختلاف نظر میان واشنگتن و تل‌آویو درباره نحوه مدیریت جنگ دانست؛ اختلافی که ممکن است در ادامه بر روند هماهنگی‌های سیاسی و نظامی دو طرف نیز اثر بگذارد.

اما شرایط داخلی آمریکا چندان هم مساعد نیست؛ جنگ در حال ایجاد شکاف در ائتلاف محافظه‌کارانی است که ترامپ طی سال‌های گذشته نفوذ قابل توجهی بر آنها داشته است؛ در همین چارچوب، لورا اینگراهام، مجری شناخته‌شده شبکه فاکس نیوز، نسبت به تأثیر ادامه جنگ بر انتخابات میان‌دوره‌ای هشدار داده و از پیامد‌های سیاسی آن ابراز نگرانی کرده است.

استیو بنن، مشاور پیشین ترامپ، با انتقاد از روند تحولات گفته است: نتانیاهو ما را وارد یک مناقشه هولناک و پر از دروغ کرده است. اظهارات این چهره‌های نزدیک به جریان محافظه‌کار نشان می‌دهد که درباره ادامه جنگ و نقش آمریکا در آن، اجماع گذشته در میان حامیان ترامپ دیگر به قوت سابق وجود ندارد.

برخی از اعضای این جریان معتقدند آمریکا نباید وارد درگیری‌های طولانی در خاورمیانه شود، در حالی که گروهی دیگر همچنان بر ادامه فشار حداکثری علیه ایران تأکید دارند.

در جمع‌بندی گزارش آمده است که ترامپ تنها چند ماه پیش با اطمینان از دستیابی به «پیروزی سریع» سخن می‌گفت، اما اکنون با جنگی روبه‌روست که نه پایان مشخصی برای آن دیده می‌شود و نه راه خروج آسانی از آن وجود دارد.

به نوشته وال‌استریت ژورنال، رئیس‌جمهور آمریکا اکنون با مجموعه‌ای از چالش‌های هم‌زمان مواجه است؛ از یک سو باید درباره ادامه یا تغییر راهبرد نظامی تصمیم بگیرد، از سوی دیگر پیامد‌های اقتصادی و سیاسی جنگ را مدیریت کند و همزمان مانع گسترش اختلافات در میان متحدان خارجی و حامیان داخلی خود شود.

دولت ترامپ در شرایطی قرار گرفته است که در آن امید به پایان سریع جنگ جای خود را به نگرانی درباره یک درگیری طولانی و پرهزینه داده است. اگر روند کنونی ادامه یابد، این جنگ می‌تواند نه تنها معادلات امنیتی منطقه، بلکه آینده سیاسی ترامپ و حزب جمهوری‌خواه را نیز تحت تأثیر قرار دهد؛ موضوعی که به باور وال‌استریت ژورنال اکنون به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های کاخ سفید تبدیل شده است.