امسال تعداد مبادی پروازی به نجف اشرف در مقایسه با عملیات اربعین سال گذشته از ۷ به ۱۴ ایستگاه افزایش داده شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران "هما" در چارچوب مأموریت ملی خود برای خدمت‌رسانی به زائران اربعین حسینی، امسال تعداد مبادی پروازی خود به نجف اشرف را در مقایسه با عملیات اربعین سال گذشته از ۷ به ۱۴ ایستگاه افزایش داده و با اختصاص بیش از ۳۲ هزار صندلی، امکان جابه‌جایی زائران از استان‌های بیشتری را فراهم کرده است.

پرواز‌های اربعین این شرکت از فرودگاه‌های بین‌المللی امام خمینی (ره)، مشهد، اصفهان، کرمان، همدان، سمنان، یزد، اراک، ساری، رشت، بجنورد، اردبیل، بیرجند و گرگان به مقصد نجف اشرف انجام می‌شود؛ اقدامی که دسترسی زائران مناطق مختلف کشور به پرواز‌های مستقیم نجف را نسبت به سال گذشته به‌طور قابل توجهی افزایش داده است.

"هما" برای اجرای این عملیات، بیش از ۳۲ هزار صندلی در مسیر نجف عرضه کرده و با برنامه‌ریزی دقیق در بخش‌های مختلف عملیات پرواز، مهندسی و تعمیرات، بازرگانی، خدمات فرودگاهی، کیترینگ و سایر بخش‌های ستادی و عملیاتی، تمامی تمهیدات لازم را برای انجام پرواز‌هایی ایمن، منظم و باکیفیت فراهم کرده است.

همچنین با هماهنگی‌های انجام‌شده، کارکنان "هما" در تمامی ایستگاه‌های پروازی با آمادگی کامل، خدمات‌رسانی به زائران اربعین را در تمامی مراحل سفر انجام خواهند داد.

شایان ذکر است، پیش از آغاز رسمی عملیات اربعین، با اعزام نیرو‌ها و تجهیزات سازمان‌های خدمت‌رسان به عراق، اقدامات پشتیبانی و آماده‌سازی این عملیات آغاز شده بود.

افزایش مبادی پروازی "هما" از ۷ به ۱۴ ایستگاه، علاوه بر تسهیل دسترسی زائران به پرواز‌های مستقیم نجف، نشان‌دهنده توسعه شبکه خدمات اربعین این شرکت و نقش‌آفرینی مؤثر "هما" در اجرای این مأموریت ملی است.