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قابی متفاوت از آخرین زیارت هنرمند محبوب اکبر عبدی در حرم امام رضا (ع) + فیلم

قابی متفاوت از آخرین زیارت زنده یاد اکبر عبدی در حرم مطهر امام رضا (ع) منتشر شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - ویدئویی از آخرین حضور و زیارت زنده یاد اکبر عبدی، بازیگر محبوب سینما و تلویزیون ایران، در حرم مطهر امام رضا (ع) منتشر شده که مورد توجه علاقه‌مندان به این هنرمند قرار گرفته است.

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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۴۲ ۰۳ مرداد ۱۴۰۵
خدا رحمتشون کنه
شادی روحشون صلوات
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم
۰
۸
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