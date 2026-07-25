باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهره شعبانی -حجت‌الاسلام حیدری، مدیر کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد استان قم در گفتگو با خبرنگار ما درباره برنامه های اوقات فراغت دانش آموزان گفت: از مجموع ۵۲۰ کانون فعال در سطح استان، ۳۰۰ کانون مسجدی، برنامه‌های اوقات فراغت خود را با اولویت توانمندسازی و مهارت‌افزایی مخاطبان آغاز کرده‌اند که استقبال بی‌نظیری را به همراه داشته است.

جذب ۱۵ هزار عضو جدید / تنوع دوره‌ها از قرآن تا هوش مصنوعی

او با اشاره به جذب ۱۵ هزار نفر عضو جدید در این دوره‌ها، افزود: برنامه‌های کانون‌ها تنها به حوزه‌های مذهبی محدود نشده و تنوع چشمگیری دارد؛ به‌گونه‌ای که مخاطبان می‌توانند در رشته‌های نوینی نظیر رسانه، هوش مصنوعی، مهارت‌های فنی، فردی و اجتماعی، مهارت زندگی، آموزش قرآن و مباحث اعتقادی شرکت کنند.

نشاط و پویایی در کنار آموزش با برپایی اردوها و امکانات ورزشی در دسترس

حجت‌الاسلام حیدری در بخش دیگری از سخنان خود بر اهمیت نشاط و پویایی در کنار آموزش تأکید کرد و گفت: برای ایجاد شور و تحرک در میان جوانان، برنامه‌های اردویی و ورزشی متنوعی تدارک دیده شده است. کانون‌ها در مجتمع‌های مختلف، اردوهای تفریحی-آموزشی برگزار می‌کنند و با همکاری شهرداری قم، امکانات ورزشی نظیر استخر و سالن‌های چندمنظوره در اختیار شرکت‌کنندگان قرار گرفته است.

اولویت اصلی کانون های فرهنگی هنری مساجد مهارت و اشتغال است

مدیر کانون‌های مساجد قم با تأکید بر رویکرد جدید این نهاد، خاطرنشان کرد: اولویت اصلی کانون‌ها در تابستان امسال، مهارت‌محوری و اشتغال‌زایی است. در همین راستا، ۶۰ کانون به‌صورت تخصصی و معین، دوره‌های ویژه‌ای تحت عنوان «طراوات» را با هدف شناسایی، هدایت و پرورش استعدادهای نوجوانان و جوانان در حوزه‌های تخصصی و فنی دنبال می‌کنند که گامی مؤثر در جهت آماده‌سازی آنان برای بازار کار و زندگی آینده به شمار می‌رود.