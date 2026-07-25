شهروندخبرنگار ما در آستانه اربعین سید و سالار شهیدان فیلمی از حال و هوای موکب داران شهرستان صالح آباد را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - در آستانه اربعین سید و سالار شهیدان اباعبدالله الحسین (ع) قرار داریم، عاشقان و دلباختگانی که برای خدمات رسانی در راه امام حسین (ع) وقتی دلی برای خدمت میتپد، نه کوه مانع است و نه فاصله معنا دارد. از هیچ خدمتی برای سوگواران دریغ نمیکنند. به همین منظور خادمان موکب شهید بیتاللهی، از نقطه صفر مرزیِ صالحآباد استان خراسان رضوی، جایی که همسایگی با افغانستان و ترکمنستان، مرزِ جغرافیاییِ رفاقت را ترسیم کرده و عزمِ عراق کردهاند.
اینجا قصه پیر و جوان، زن و مردی است که از کم برخوردارترین نقاط، با دستان خالی و دلی مالامال از عشق، هزاران کیلومتر را به شوقِ گرهگشایی از زائران سامرا طی میکنند.
شهروندخبرنگار ما فیلمی از حال و هوای موکب داران برای خدمات رسانی به زائران را به نمایش گذاشت که مشاهده میکنید.
منبع: فتح الله برومندزاده - خراسان رضوی
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