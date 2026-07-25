رئیس پلیس راهور فراجا گفت: به دلیل جانمایی و توسعه زیرساخت‌های مناسب مرز مهران ۶۰ درصد زائران اربعین از این مرز تردد می‌کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان-سردار احمد کرمی‌اسد روز شنبه در حاشیه بازدید از وضعیت ترافیکی مرز مهران اظهار کرد: بر اساس برآوردها، اوج سفر‌های اربعین از ۳۱ تیر آغاز شده و تا ششم مرداد ادامه دارد.

وی افزود: در ۷۲ ساعت گذشته بیشترین حجم ورودی و رفت و آمد زائران اربعین حسینی به سمت به مرز‌ها ثبت شده است.

رئیس پلیس راهور فراجا ادامه داد: زیرساخت‌های مرز مهران در بیشترین آمادگی بوده و ایراد‌های سال‌های گذشته برطرف شده است به‌گونه‌ای که ۶۰ درصد زائران این مرز را برای رفت‌وآمد انتخاب می‌کنند.

سردار کرمی اسد تاکید کرد: چالش توقف‌های طولانی در سفر‌های اربعین با همکاری دستگاه‌های اجرایی استان ایلام برطرف شده است که جای قدردانی دارد.

وی یادآور شد: اکنون حدود یک‌سوم ظرفیت خودروگاه‌های اصلی اربعین و همچنین خودروگاه‌های شهر مهران تکمیل شده است و فضای کافی برای پذیرش خودرو‌ها وجود دارد.

رئیس پلیس راهور فراجا به زائران توصیه کرد: با توجه به شرایط آب‌وهوایی مرزها، تا حد امکان از ناوگان حمل‌ونقل عمومی استفاده کنند چراکه سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای ظرفیت مناسبی پیش‌بینی کرده و تمهید‌های لازم برای انتقال زائران از پایانه تا نقطه صفر مرزی اندیشیده شده است.

سردار کرمی اسد وضعیت تردد در مرز‌ها را عادی و روان توصیف کرد و گفت: همه دستگاه‌های مسئول با تمام توان در خدمت زائران هستند، اما رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی تکمیل‌کننده این فرایند است.

وی از کاهش حوادث جاده‌ای نسبت به سال گذشته خبر داد و افزود: خوشبختانه در هشت روز نخست سفرها، فوتی ناشی از حوادث جاده‌ای ثبت نشد و فقط ۱۷ نفر از هم‌وطنان مصدوم شدند و رعایت مقررات می‌تواند این آمار را به صفر برساند.

برچسب ها: اربعین حسینی ، مرز مهران
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