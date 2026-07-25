 رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز، از احیای موفق یک پسر بچه ۱۱ ساله توسط تیم اعزامی اورژانس دانشگاه به مأموریت اربعین خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود عابد گفت: تیم عملیاتی اعزامی اورژانس ۱۱۵ دانشگاه علوم پزشکی شیراز به مرز چذابه، در مسیر خدمت‌ رسانی به زائران اربعین حسینی و پس از شهر حمیدیه، با صحنه برخورد یک دستگاه خودروی سواری با یک پسر بچه ۱۱ ساله مواجه شد.

او افزود: بلافاصله پس از مشاهده حادثه، آمبولانس ها متوقف و کارشناسان عملیاتی اورژانس اقلید به عنوان نخستین تیم امدادی در صحنه حاضر شدند.

عابد گفت: بررسی‌ های اولیه نشان داد کودک بر اثر شدت جراحات ناشی از برخورد خودرو، دچار آسیب شدید به ناحیه سر و آسیب ها متعدد در نقاط مختلف بدن شده و فاقد هرگونه علائم حیاتی است.

کارشناسان اورژانس بلافاصله، عملیات احیای قلبی ریوی پیشرفته را آغاز کردند و با تلاش هماهنگ و تخصصی، موفق شدند علائم حیاتی این کودک را بازگردانند.

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌ های پزشکی دانشگاه ادامه داد: پس از موفقیت‌ آمیز بودن عملیات احیا و پایدار شدن وضعیت بیمار، این کودک برای ادامه روند درمان و دریافت خدمات تخصصی به بیمارستان گلستان اهواز منتقل شد.

عابد با قدردانی از عملکرد تیم اورژانس اظهار کرد: این اقدام ارزشمند، نشان‌ دهنده آمادگی، دانش، مهارت و تعهد نیروهای عملیاتی اورژانس ۱۱۵ است که حتی در مسیر اعزام به مأموریت بزرگ اربعین حسینی نیز با احساس مسئولیت، حضور به‌ موقع و اقدامات تخصصی، موفق به نجات جان یک کودک شدند.

منبع: اورژانس فارس

برچسب ها: اورژانس فارس ، احیا شد ، کودک ، اربعین
خبرهای مرتبط
۱۱ مصدوم در حادثه تصادف زنجیره‌ای در محور مواصلاتی شیراز
روش ساخت سفالینه‌های زرین فام احیا شد
کودک ۸ ساله قیروکارزینی در گودال آب جان باخت
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
خدمت‌رسانی همزمان شهرداری شیراز در مسیر اربعین حسینی و کربلای معلی با اعزام ۶۰۰ نیروی اجرایی و امدادی
نجوای زائران در حرم رضوی برای «رهبر شهید»/وداعی ناتمام با مردی که در دل‌ها زنده است + فیلم
۱۱۰ واحد مسکن مددجویی در لارستان در حال ساخت است
فارس قطب درمانی فرهنگیان جنوب کشور/ مراکز درمانی طرف قرارداد بیمه معلم ۲ برابر شد
از پل فسا تا پلیس‌راه بوشهر؛ ۹ موکب در خدمت زائران اربعین
ورود ۳۲۸ آتش‌نشان «تکاور» به ایستگاه‌های عملیاتی شیراز
خدمت رسانی ۱۴۰ موکب از فارس به زائران اربعین در نجف و کربلا
فارس ظرفیت تبدیل شدن به قطب گردشگری، دانش‌بنیان و معدن را دارد
آغاز فصل برداشت انگور در شیب‌های تاریخی «دوان» کازرون
خط ۳ مترو شیراز؛ کلید کاهش ترافیک در شمال‌غرب کلان‌شهر
آخرین اخبار
احیای ظرفیت‌های صنعتی ITMC در دستور کار صمت فارس / حمایت از توسعه فعالیت‌های دانش‌بنیان
احیای معجزه‌آسای کودک ۱۱ ساله توسط تیم اورژانس اعزامی به اربعین
رکوردشکنی فسا در توسعه ارتباطات روستایی/ اختصاص ۲۷۰ میلیارد تومان برای اتصال ۱۸ روستا
کلید ورود شیراز به باشگاه ۱۰۰ شهر برتر جهان/ هوشمندسازی و مدیریت داده‌محور
جایگاه راهبردی شیراز در مدیریت شهری جهان تثبیت شد
چهار طرح شهرک صنعتی در فارس با واگذاری ۱۰۰ هکتار اراضی ملی کلید می‌خورد
سایه مرگبار سموم پرخطر بر سر زنبورستان‌ها/ کاهش شدید جمعیت حشرات گرده‌افشان در ۵ سال اخیر
کشف ۷۱ دستگاه ماینرغیرمجاز در شهرستان لامرد
خیز تعاون روستایی فارس برای حذف واسطه‌ها/ زنجیره تامین پایدار کشاورزی شکل می‌گیرد
هشدار دیوان محاسبات به پروژه‌های مخرب محیط زیست/ اصل ۵۰ قانون اساسی خط قرمز است
فتح سکوهای افتخار توسط دانش‌آموزان شیرازی/ کسب ۵۲ رتبه برتر استانی در جشنواره خوارزمی
اهتزاز پرچم حضرت شاهچراغ (ع) در خدمت به زوار اربعین حسینی/ اعزام کاروان خادمان موکب احمدبن موسی (ع) به کربلای معلی
آغاز فصل برداشت انگور در شیب‌های تاریخی «دوان» کازرون
تاب‌آوری و صبر راهبردی، رمز پیروزی در نبرد‌های آخرالزمانی است
پایش مستمر گلوگاه‌های تولید در فارس
خدمت رسانی ۱۴۰ موکب از فارس به زائران اربعین در نجف و کربلا
ورود ۳۲۸ آتش‌نشان «تکاور» به ایستگاه‌های عملیاتی شیراز
فارس قطب درمانی فرهنگیان جنوب کشور/ مراکز درمانی طرف قرارداد بیمه معلم ۲ برابر شد
۱۱۰ واحد مسکن مددجویی در لارستان در حال ساخت است
روستاهای فارس به سمت اقتصادمحور شدن می‌روند
فارس ظرفیت تبدیل شدن به قطب گردشگری، دانش‌بنیان و معدن را دارد
سایه‌سار همدلی بر فراز شبکه برق جنوب/ تجلی روحیه مقاومت مردم فارس و بوشهر در گرمای تابستان
خط ۳ مترو شیراز؛ کلید کاهش ترافیک در شمال‌غرب کلان‌شهر
کشت نخستین ارزن‌های ماهور و صدرا در سروستان با هدف افزایش بهره‌وری آب
از پل فسا تا پلیس‌راه بوشهر؛ ۹ موکب در خدمت زائران اربعین
خدمت‌رسانی همزمان شهرداری شیراز در مسیر اربعین حسینی و کربلای معلی با اعزام ۶۰۰ نیروی اجرایی و امدادی
نجوای زائران در حرم رضوی برای «رهبر شهید»/وداعی ناتمام با مردی که در دل‌ها زنده است + فیلم
وصول ۷ هزار و ۹۸ میلیارد تومان درآمد عمومی در فارس
سه هزار دانشجوی فارس در مسیر اربعین حسینی