باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود عابد گفت: تیم عملیاتی اعزامی اورژانس ۱۱۵ دانشگاه علوم پزشکی شیراز به مرز چذابه، در مسیر خدمت‌ رسانی به زائران اربعین حسینی و پس از شهر حمیدیه، با صحنه برخورد یک دستگاه خودروی سواری با یک پسر بچه ۱۱ ساله مواجه شد.

او افزود: بلافاصله پس از مشاهده حادثه، آمبولانس ها متوقف و کارشناسان عملیاتی اورژانس اقلید به عنوان نخستین تیم امدادی در صحنه حاضر شدند.

عابد گفت: بررسی‌ های اولیه نشان داد کودک بر اثر شدت جراحات ناشی از برخورد خودرو، دچار آسیب شدید به ناحیه سر و آسیب ها متعدد در نقاط مختلف بدن شده و فاقد هرگونه علائم حیاتی است.

کارشناسان اورژانس بلافاصله، عملیات احیای قلبی ریوی پیشرفته را آغاز کردند و با تلاش هماهنگ و تخصصی، موفق شدند علائم حیاتی این کودک را بازگردانند.

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌ های پزشکی دانشگاه ادامه داد: پس از موفقیت‌ آمیز بودن عملیات احیا و پایدار شدن وضعیت بیمار، این کودک برای ادامه روند درمان و دریافت خدمات تخصصی به بیمارستان گلستان اهواز منتقل شد.

عابد با قدردانی از عملکرد تیم اورژانس اظهار کرد: این اقدام ارزشمند، نشان‌ دهنده آمادگی، دانش، مهارت و تعهد نیروهای عملیاتی اورژانس ۱۱۵ است که حتی در مسیر اعزام به مأموریت بزرگ اربعین حسینی نیز با احساس مسئولیت، حضور به‌ موقع و اقدامات تخصصی، موفق به نجات جان یک کودک شدند.

منبع: اورژانس فارس