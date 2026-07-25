باشگاه خبرنگاران جوان- محمدرضا البرزی فرماندار شهرستان چهارباغ استان البرز گفت: در پی وقوع آتشسوزی که امروز در یکی از شرکتهای تولید آبمیوه واقع در خیابان آزادگان چهارباغ رخ داد، بلافاصله با هماهنگی ستاد مدیریت بحران شهرستان، نیروهای آتشنشانی، اورژانس، انتظامی و دستگاههای خدماترسان به محل اعزام شدند.
وی با اشاره به سرعت عمل نیروهای امدادی در مهار حریق، امدادرسانی و ایمنسازی محل حادثه افزود: از مجموع ۶ مصدوم این حادثه، پنج نفر بهصورت سرپایی در محل مداوا شدند و یک مصدوم نیز توسط تکنسینهای اورژانس برای ادامه درمان به بیمارستان امام جعفر صادق (ع) شهرستان ساوجبلاغ انتقال یافت.
فرماندار چهارباغ با قدردانی از تلاش نیروهای آتشنشانی، اورژانس، نیروی انتظامی و عوامل عملیاتی گفت: با مهار کامل آتش و جلوگیری از سرایت آن به بخشهای مجاور، شرایط محل حادثه هماکنون تحت کنترل است.
البرزی تصریح کرد: علت دقیق وقوع این حادثه و میزان خسارتهای وارده توسط کارشناسان در دست بررسی است و نتایج آن پس از تکمیل بررسیهای فنی اعلام میشود.
وی از شهروندان خواست اخبار مربوط به این حادثه را تنها از مراجع رسمی دنبال کرده و از توجه به شایعات در فضای مجازی خودداری کنند.