مدیرعامل باشگاه صنعت نفت آبادان گفت: بر اساس مقررات و روند طی‌شده، صنعت نفت آبادان به‌عنوان تیم صعودکننده به لیگ برتر معرفی شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور - سید یوسف موسوی مدیرعامل باشگاه صنعت نفت آبادان در گفت‌و‌گو با برنامه «خط اول» رادیو ورزش درباره آخرین وضعیت صعود این تیم به لیگ برتر گفت: بر اساس تصمیم مسئولان فوتبال، قرار بود ۳۱ تیر دیدار پلی‌آف میان تیم سوم لیگ آزادگان و تیم شانزدهم لیگ برتر برگزار شود و صنعت نفت آبادان برابر مس رفسنجان به میدان برود.

وی اظهار کرد: تیم مس رفسنجان در زمان مقرر در محل مسابقه حاضر نشد و صورت‌جلسه این موضوع نیز تنظیم شد. بر اساس مقررات و روند طی‌شده، صنعت نفت آبادان به‌عنوان تیم صعودکننده به لیگ برتر معرفی شده است.

مدیرعامل صنعت نفت در پاسخ به پرسشی درباره اعلام باشگاه مس رفسنجان مبنی بر پیگیری موضوع در دادگاه حکمیت ورزش (CAS) گفت: این فرآیند زمان‌بر است و با توجه به تصمیم اتخاذشده از سوی مسئولان فوتبال، این باشگاه مشکلی برای حضور در فصل جدید لیگ برتر ندارد و صنعت نفت در مراسم قرعه‌کشی لیگ برتر حضور خواهد داشت.

موسوی در ادامه درباره برنامه‌های آماده‌سازی تیم برای فصل جدید اظهار کرد: زمان اندک باقی‌مانده تا آغاز مسابقات و شرایط ایجادشده در هفته‌های اخیر، فرصت برنامه‌ریزی و جذب نفرات را برای همه باشگاه‌ها محدود کرده است، اما این شرایط برای صنعت نفت دشوارتر بوده؛ زیرا تکلیف حضور این تیم در لیگ برتر دیرتر از سایر تیم‌ها مشخص شد.

وی افزود: باشگاه در حال انجام رایزنی‌های فشرده برای انتخاب کادر فنی و جذب بازیکنان مدنظر است تا در فرصت باقی‌مانده، تیمی آماده و رقابت‌پذیر برای حضور در لیگ برتر تشکیل شود.

برچسب ها: صنعت نفت آبادان ، مس رفسنجان ، لیگ برتر فوتبال ، دادگاه cas
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