باشگاه خبرنگاران جوان؛ نگار شیخ پور - مهرداد میرزائیان اظهار کرد: همزمان با فرارسیدن ایام اربعین حسینی و در راستای مشارکت در ارائه خدمات به زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، ۲۱ دستگاه اتوبوس ناوگان حملونقل عمومی از امروز شنبه سوم مردادماه به مرز شلمچه اعزام شد.
وی افزود: این اتوبوسها تا ۱۶ مردادماه در مرز شلمچه به زائران اربعین خدماترسانی می کنند.
رئیس سازمان حملونقل بار و مسافر شهرداری شهرکرد اضافه کرد: با وجود اعزام بخشی از ناوگان، تمهیدات لازم برای مدیریت خطوط و استفاده بهینه از ظرفیت موجود پیشبینی شده است تا هیچگونه خللی در روند خدماترسانی به شهروندان و مسافران درونشهری ایجاد نشود.
میرزائیان اضافه کرد: خدمت به زائران اربعین حسینی توفیقی ارزشمند برای مجموعه مدیریت شهری است و کارکنان و رانندگان ناوگان حملونقل عمومی با تمام توان در این مأموریت معنوی حضور خواهند داشت.