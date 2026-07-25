باشگاه خبرنگاران جوان؛ نگار شیخ پور - مهرداد میرزائیان اظهار کرد: همزمان با فرارسیدن ایام اربعین حسینی و در راستای مشارکت در ارائه خدمات به زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، ۲۱ دستگاه اتوبوس ناوگان حمل‌ونقل عمومی از امروز شنبه سوم مردادماه به مرز شلمچه اعزام شد.

وی افزود: این اتوبوس‌ها تا ۱۶ مردادماه در مرز شلمچه به زائران اربعین خدمات‌رسانی می کنند.

رئیس سازمان حمل‌ونقل بار و مسافر شهرداری شهرکرد اضافه کرد: با وجود اعزام بخشی از ناوگان، تمهیدات لازم برای مدیریت خطوط و استفاده بهینه از ظرفیت موجود پیش‌بینی شده است تا هیچ‌گونه خللی در روند خدمات‌رسانی به شهروندان و مسافران درون‌شهری ایجاد نشود.

میرزائیان اضافه کرد: خدمت به زائران اربعین حسینی توفیقی ارزشمند برای مجموعه مدیریت شهری است و کارکنان و رانندگان ناوگان حمل‌ونقل عمومی با تمام توان در این مأموریت معنوی حضور خواهند داشت.