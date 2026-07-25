باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - در پی ادامه آتشسوزیهای جنگلی در فرانسه و اسپانیا و گسترش سریع آن، تا کنون ۲۵۰ هزار نفر در دو کشور تخلیه شدهاند که حدود ۱۹۷ هزار نفر آن متعلق به فرانسه و ۷۰ هزار نفر مربوط به اسپانیا است.
آتشسوزیها در اوج فصل تعطیلات تابستانی دو کشور رخ میدهد و به شهرهای بزرگی مثل بوردو فرانسه و مادرید، پایتخت اسپانیا رسیده است.
در فرانسه، آتش تا کنون بیش از ۸۰ هکتار از اراضی را سوزانده است. در اسپانیا نیز مقامات شهر سنیسیِنتوس در غرب مادرید را تخلیه کردند. شهری که ساعاتی پیش از آن، پدرو سانچز، نخستوزیر اسپانیا در آن کنفرانس خبری برگزار کرده بود.
از ابتدای سال تاکنون بیش از ۳۲۱ هزار هکتار از اراضی اسپانیا در آتش سوخته است؛ در حالی که میانگین سالانه در یک دهه گذشته ۲۴۷ هزار هکتار بوده است. در فرانسه نیز آتشسوزیهای جنگلی امسال بیش از ۲۴۰ هزار هکتار را نابود کرده که به گفته وزیر کشور این کشور، یک «رکورد تاریخی» محسوب میشود.
این آتشسوزیها بخشی از موج گسترده حریقهای جنگلی در اروپا طی تابستان امسال است. از اوایل تابستان، موجهای پیاپی گرما باعث خشک شدن جنگلها و پوشش گیاهی شده است. بر اساس اعلام سازمان پایش اقلیمی «کوپرنیکوس» ماه ژوئن گذشته گرمترین ژوئن ثبتشده در تاریخ اروپای غربی بوده است.
منبع: گاردین