دبیر انجمن کشتارگاه و صنایع بسته بندی طیور گفت: با توجه به شرایط مساعد تولید و جوجه ریزی، کمبودی در عرضه مرغ نداریم.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی -مهدی یوسف خانی دبیر انجمن کشتارگاه و صنایع بسته بندی طیور از ثبات قیمت مرغ در بازار خبر داد و گفت: قیمت کنونی هر کیلو مرغ زنده را ۲۱۰ تا ۲۲۰ هزار تومان و مرغ گرم برای مصرف کننده ۳۰۰ تا ۳۲۰ هزار تومان است.

وی نرخ هر کیلو ران مرغ را ۳۰۰ تا ۳۲۰ هزار تومان، سینه ۵۸۰ هزار تومان و فیله مرغ ۵۸۰ هزار تومان اعلام کرد.

یوسف خانی ادامه داد: با توجه به شرایط عرضه و تقاضا پیش بینی می شود که قیمت مرغ نوسان چشمگیری نداشته باشد.

دبیر انجمن کشتارگاه و صنایع بسته بندی طیور با بیان اینکه کمبودی در عرضه مرغ نداریم، افزود: برآوردها حاکی از آن است که از نیمه مرداد به بعد قیمت مرغ زنده به ۲۵۰ هزار تومان و مرغ گرم ۳۶۰تا ۳۸۰ هزار تومان برسد.

وی از توزیع روزانه هزار و ۵۰۰ تن مرغ گرم در استان تهران خبر داد و گفت: با توجه به شرایط جوجه ریزی و مازاد تولید، پشتیبانی امور دام اقدام به خرید حمایتی مرغ مازاد از مرغداران کرده است که این امر از زیان مرغداران تا حدی جلوگیری کرده است.

برچسب ها: تولید مرغ ، بازار مرغ ، قیمت مرغ
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