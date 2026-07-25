باشگاه خبرنگاران جوان - یعقوب سلیمانی شنبه سوم مرداد در نشست رؤسای ستاد مرکزی اربعین، با اشاره به آغاز برنامهریزیهای اربعین سال جاری، گفت: ستاد مرکزی اربعین بنیاد شهید و امور ایثارگران با هدف هماهنگی، انسجامبخشی و برنامهریزی برای ارائه خدمات مطلوب به زائران تشکیل شده است و برنامههای پیشبینیشده در دو بخش اصلی دنبال میشود؛ بخش نخست مربوط به فعالیتها در داخل کشور و مبادی ورودی و خروجی مرزها و بخش دوم نیز شامل برنامههای چنداستانی در مسیر تردد زائران اربعین است.
وی با ابراز امیدواری نسبت به برگزاری هرچه باشکوهتر مراسم اربعین، افزود: امیدواریم با هماهنگی و همافزایی میان تمامی بخشها، برنامههای امسال بدون هیچگونه مشکل اجرا شود و تشکلهای شاهد و ایثارگر به عنوان محور اصلی فعالیتها، نقشآفرینی مؤثری در اجرای برنامهها دارند. تمامی اقدامات بنیاد در ایام اربعین باید دارای هدف، اثر و خروجی مشخص باشد، خدماتی که به زائران ارائه میشود نباید صرفاً به اقدامات اجرایی محدود شود، بلکه باید اثربخش، ماندگار و منتج به نتایج فرهنگی و اجتماعی باشد.
سلیمانی، محتوای موکبهای بنیاد را یکی از مهمترین محورهای فعالیتهای اربعین برشمرد و گفت: آنچه در موکبهای بنیاد ارائه میشود، باید از نظر محتوایی غنی، هدفمند و متناسب با مخاطبان داخلی و بینالمللی باشد. موکبها نباید صرفاً محل پذیرایی و خدمترسانی باشند، بلکه باید به پایگاههایی برای انتقال پیام شهدا، ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و معرفی دستاوردهای انقلاب اسلامی تبدیل شوند. اربعین امروز یک رویداد جهانی است و ظرفیت بسیار بزرگی برای ارتباط با ملتهای مختلف فراهم کرده است؛ از اینرو باید از این فرصت ارزشمند برای معرفی فرهنگ ایثار و مقاومت و انتقال پیام شهدای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس به جهانیان بهره گرفت.
رئیس ستاد اربعین بنیاد شهید و امورایثارگران با اشاره به ظرفیت تشکلهای برونمرزی در اربعین، اظهار داشت: این تشکلها از ظرفیت بسیار مناسبی برای ارتباط با زائران سایر کشورها برخوردارند و باید از این فرصت برای معرفی مظلومیت شهدای میناب، دنا و لامرد و تبیین جنایتهایی که علیه مردم و شهدای کشور صورت گرفته است، استفاده شود تا این پیام به افکار عمومی جهان منتقل شود. بیان درست واقعیتها، روایت صحیح از فرهنگ ایثار و شهادت و گفتمانسازی در این حوزه از مهمترین مأموریتهای بنیاد شهید و امور ایثارگران است و اربعین بهترین بستر برای تحقق این مأموریت محسوب میشود.
وی با بیان اینکه فلسفه وجودی بنیاد، پاسداشت فرهنگ ایثار، مقاومت و شهادت است، گفت: تمامی برنامههای فرهنگی، تبلیغی و رسانهای بنیاد در ایام اربعین باید در راستای تقویت این فرهنگ و انتقال آن به نسل جوان و مخاطبان بینالمللی طراحی و اجرا شود. اربعین صرفاً یک اجتماع عظیم مذهبی نیست، بلکه یک ظرفیت تمدنی و فرهنگی است که میتواند زمینهساز گسترش گفتمان مقاومت، عدالتخواهی، ایثار و شهادت در سطح جهان باشد. تأکید رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران و نماینده ولیفقیه در بنیاد نیز بر مدیریت صحیح منابع، صرفهجویی در هزینهها و استفاده حداکثری از امکانات و ظرفیتهای موجود است و همه بخشها باید این رویکرد را در دستور کار قرار دهند.
معاون فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید و امور ایثارگران با تأکید بر نقش رسانهها در انعکاس فعالیتهای بنیاد گفت: اقدامات، خدمات و برنامههای فرهنگی بنیاد در ایام اربعین باید بهصورت دقیق، هنرمندانه و گسترده در رسانهها منعکس شود تا جامعه از خدمات ارائهشده و اهداف فرهنگی این برنامهها آگاه شود. اطلاعرسانی صحیح، روایت مناسب و تولید محتوای مؤثر میتواند نقش مهمی در تبیین فرهنگ ایثار و شهادت و معرفی خدمات بنیاد به افکار عمومی ایفا کند.
سلیمانی در پایان با تأکید بر استمرار ارتباط با خانوادههای معظم شهدا و ایثارگران گفت: در کنار اجرای برنامههای اربعین، دیدار و سرکشی از خانوادههای معظم شهدا و ایثارگران نیز باید در دستور کار قرار گیرد و این ارتباط ارزشمند به صورت مستمر و اثرگذار باشد تا ضمن تکریم این عزیزان، زمینه تعامل و همدلی بیشتر میان بنیاد و جامعه ایثارگری فراهم شود.
در این نشست، سید علیرضا فاطمیانپور، مدیرکل امور فرهنگی و تبلیغات بنیاد، گزارشی از روند برنامهریزیها و اقدامات انجامشده برای برگزاری مراسم اربعین حسینی ارائه کرد و آخرین وضعیت برنامههای فرهنگی، تبلیغی و اجرایی پیشبینیشده در موکبها و مسیرهای خدمترسانی به زائران را تشریح کرد. همچنین رؤسای کمیتهها و ستادهای مرتبط با اربعین حسینی در بنیاد شهید و امور ایثارگران، در این نشست گزارشی از اقدامات انجامشده، میزان پیشرفت برنامهها و آخرین هماهنگیهای صورتگرفته در حوزههای مسئولیتی خود ارائه کردند.