دولت در راستای بسترسازی برای آزادسازی سهام عدالت گام بردارد

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - سهام عدالت که به منظور کمک به مردم و سهیم کردن آنها در ثروت ملی و خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی آغاز شد. این سهام در واقع یک سبد سرمایه‌گذاری شامل سهام ۴۹ شرکت بزرگ در صنایع خودروسازی، فولاد، بانک، بیمه، مخابرات و پتروشیمی است که حدود ۳۵ شرکت آن بورسی هستند.

اگرچه اعطای سهام عدالت به مردم به منظور سهیم کردن آنها در ثروت ملی در سال ۱۳۸۵ در دستور کار قرار گرفت. اما مدیریت دولتی باعث شده است که زمینه برای بهره‌مندی مردم از این سهام از بین برود.

عدم مدیریت صحیح سهام عدالت باعث شده است که شرکت‌های سرمایه‌پذیر که شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی در آنها سهام دارند، فلج شوند. از طرف دیگر، مردم نیز هیچ بهره‌ای از این سهام نمی‌برند و تنها سالانه مبلغ بسیار ناچیزی به عنوان سود سهام عدالت به حساب‌شان واریز می‌شود. آزادسازی سهام عدالت در راستای خصوصی‌سازی واقعی و کاستن از تصدی‌گری دولت است. به این ترتیب، مردم مدیریت دارایی خودشان را برعهده می‌گیرند و امکان استفاده از این ظرفیت در اقتصاد ملی به وجود می‌آید.

در ادامه نادرقلی ابراهیمی، نماینده اراک، خنداب و کمیجان در مجلس را در خصوص لزوم آزادسازی سهام عدالت و سپردن مدیریت دارایی مردم به خودشان در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: روش فعلی مدیریت سهام عدالت نتوانسته است منافع کشور و مردم را تأمین کند. یکی از روش‌های توسعه عدالت اجتماعی در کشور این است که زمینه برای بهره‌مندی از سرمایه‌ای که عموم مردم صاحب آن هستند، فراهم شود. درصدی از سهام شرکت‌های دولتی به عنوان سهام عدالت تعریف شده است. این سهام به مردم تعلق دارد و باید مدیریتش به آنان سپرده شود.

او ادامه داد: سهام عدالت توسط شرکت‌های هلدینگ و سرمایه‌گذاری استانی مدیریت می‌شود و مردم که صاحب اصلی این سهام هستند، نقشی در مدیریت آن ندارند. آزادسازی سهام عدالت باید اتفاق بیفتد و نظر ما هم بر این است که باید این کار انجام شود.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: آزادسازی سهام عدالت ما را به عدالت نزدیک‌تر می‌کند. زیرا مردم خودشان به مدیریت دارایی‌شان می‌پردازند و در جریان جزئیات امور قرار می‌گیرند که سهام‌شان در کدام شرکت به کار افتاده و سالانه چقدر سود و زیان می‌دهد.

ابراهیمی گفت: در شرایط فعلی، هیچ شفافیتی در زمینه سهام عدالت شاهد نیستیم. مردم که صاحب اصلی این سهام هستند نمی‌دانند سهام‌شان در کدام شرکت است و چه وضعیتی دارد.

او ادامه داد: ما در مجلس از آزادسازی سهام عدالت حمایت می‌کنیم و پیگیر این موضوع هستیم. این اقدام می‌تواند مشکلاتی را که شیوه فعلی مدیریت سهام عدالت ایجاد کرده است، از بین ببرد.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: مدیریت دولتی سهام عدالت باعث شده است کسانی از مزیت‌های سهام عدالت بهره ببرند که عملاً صاحب آن نیستند. در عوض، صاحبان اصلی این دارایی از آن بی نصیب هستند.

ابراهیمی گفت: در روش فعلی، شفافیت وجود ندارد. مردم نمی‌دانند سهام عدالت‌شان در کدام شرکت‌هاست و آیا طی سال سود داده یا زیان‌ده بوده است. وقتی سهام عدالت آزادسازی شود، مردم به عنوان صاحبان این دارایی، به مدیریت سهام‌شان می‌پردازند و در جریان جزئیات آن قرار می‌گیرند.

او ادامه داد: در حال حاضر، دقیقاً صاحبان سهام عدالت از آن بی بهره‌اند و کسانی از آن استفاده می‌کنند که صاحبش نیستند. بر همین اساس، نیاز است دولت در راستای آزادسازی سهام عدالت عمل کند.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: از سال‌ها قبل قرار بود آزادسازی سهام عدالت انجام شود، اما هنوز این کار صورت نگرفته است. باید این اقدام در راستای خصوصی‌سازی و افزایش مشارکت واقعی مردم در اقتصاد انجام شود.

ابراهیمی گفت: امور مردم باید به خودشان واگذار شود. مردم باید بتوانند به مدیریت دارایی خودشان بپردازند و از جزئیات مربوط به آن آگاهی داشته باشند. آزادسازی سهام عدالت به افزایش عدالت اجتماعی می‌انجامد. زیرا مردمی که صاحب اصلی سهام عدالت هستند، مدیریت آن را برعهده می‌گیرند و از مزیت‌هایش بهره‌مند می‌شوند. در حال حاضر، آنها سالانه مبلغ‌اند.