قائم‌مقام وزیر کشور گفت: رادیو اربعین یک ابتکار ارزشمند رسانه‌ای است و عوامل آن با عشق و ارادت به امام حسین (ع) فعالیت می‌کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار علی‌اکبر پورجمشیدیان در جریان این بازدید، رادیو اربعین را یکی از مهم‌ترین مسیر‌های ارتباطی مردم و زائران با ستاد مرکزی اربعین دانست و اظهار کرد: بخش قابل‌توجهی از اطلاع‌رسانی‌های رسمی ستاد از طریق این شبکه رادیویی در اختیار مردم قرار می‌گیرد و دیگر رسانه‌ها نیز از ظرفیت اطلاعاتی آن استفاده می‌کنند.

وی با بیان اینکه رادیو اربعین در ایام منتهی به اربعین جایگاه مشخصی میان مخاطبان پیدا کرده است، افزود: بسیاری از زائران اخبار مسیر، وضعیت مرزها، شرایط تردد و اطلاعات مورد نیاز خود را از این رادیو دریافت می‌کنند. ارتباط رادیو اربعین با مردم، ارتباطی صمیمی، نزدیک و مبتنی بر اعتماد است.

قائم‌مقام وزیر کشور ادامه داد: رادیو اربعین ابتکاری بسیار ارزشمند از سوی رسانه ملی است و بدون تردید کسانی که در طراحی، تولید و اجرای برنامه‌های آن نقش دارند، در ثواب این حرکت بزرگ شریک هستند.

پورجمشیدیان با قدردانی از عوامل این شبکه رادیویی گفت: برای من بسیار ارزشمند بود که شنیدم بسیاری از همکاران رسانه ملی در کنار مسئولیت‌های اصلی خود، با انگیزه‌ای قلبی و به عشق امام حسین (ع) در رادیو اربعین فعالیت می‌کنند. این خدمت دلی، کمتر از حضور در مسیر زیارت نیست و امیدوارم خداوند آن را از همه خادمان و زائران قبول کند.

احمد پهلوانیان، معاون صدای رسانه ملی نیز در این بازدید گفت: رادیو اربعین سال‌هاست به‌عنوان رسانه همراه زائران فعالیت می‌کند و تلاش کرده است علاوه بر اطلاع‌رسانی دقیق و لحظه‌ای، حال‌وهوای معنوی این رویداد بزرگ را به خانه‌ها و دل‌های مردم منتقل کند.

وی افزود: امسال با توجه به شرایط ویژه منطقه و ضرورت تقویت همدلی و انسجام ملی، مأموریت رادیو اربعین اهمیت بیشتری یافته است. این شبکه تلاش می‌کند صدای خدمت، ایثار، وحدت و دلدادگی مردم به حضرت اباعبدالله الحسین (ع) باشد.

معاون صدا خاطرنشان کرد: همکاران رادیو اربعین با انگیزه‌ای فراتر از وظایف اداری فعالیت می‌کنند و شبانه‌روز در تلاش‌اند تا زائران در داخل و خارج از کشور، اخبار و اطلاعات مورد نیاز خود را سریع، دقیق و قابل اعتماد دریافت کنند.

منبع: روابط عمومی معاونت صدا

برچسب ها: رادیو اربعین ، معاونت صدا
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