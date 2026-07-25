باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - شیخ علی الخطیب، نایب رئیس مجلس اعلای شیعیان لبنان و از چهره‌های نزدیک به جنبش حزب‌الله، با اشاره به مذاکرات اخیر دولت لبنان و رژیم صهیونیستی، گفت: بیروت به تضمین‌های ارائه شده از سوی آمریکا و (رژیم) اسرائیل اعتماد نخواهد کرد و به ایران و نیرو‌های مقاومت تکیه دارد.

الخطیب با اشاره به «تجربه‌های تلخ گذشته» اظهار داشت که مردم لبنان آموخته‌اند به وعده‌ها اعتماد نکنند.

او در بیانیه‌ای گفت: «ما به صبر مردم خود و مقاومت‌مان تکیه داریم؛ مقاومتی که سلاح خود را در برابر وعده‌ها و سوگند‌های توخالی زمین نخواهد گذاشت».

وی همچنین از «حمایت متحدان، برادران و دوستان» قدردانی کرد و افزود: «در رأس آنها جمهوری اسلامی ایران قرار دارد که هرگز در حمایت از ما یا عمل به وعده‌هایش کوتاهی نکرده است».

دولت لبنان در ماه‌های اخیر به دنبال گفت‌و‌گو با رژیم صهیونیستی بوده است. اوایل تیر، هیات‌های مذاکره کننده دولت لبنان و رژیم صهیونیستی اعلام کردند که با حضور «مارکو روبیو» وزیر خارجه آمریکا به قراردادی موسوم به توافقنامه «چارچوب سه جانبه» دست یافته‌اند.

این توافق سازشکارانه به شدت مورد انتقاد حزب‌الله و حتی برخی سازمان‌های بین‌المللی مثل عفو بین‌الملل قرار گرفته است.

حسن فضل‌الله، نماینده فراکسیون وفاداری به مقاومت وابسته به حزب الله در پارلمان لبنان در همان زمان این توافقنامه را رد کرد و آن را نوعی امتیازدهی به رژیم صهیونیستی دانست. او تاکید کرد: دولت به دشمن صهیونیستی هدیه داد، اما این هدیه هیچ تاثیری دروضعیت میدان نخواهد داشت. هر اقدامی که دولت انجام دهد، در برابر آن می‌ایستیم و بیش از پیش به مقاومت و سلاح خود چنگ می‌زنیم.

بر اساس متن منتشرشده از پیش‌نویس این توافقنامه، دولت لبنان با به‌کار بردن عبارت «کشور» رژیم صهیونیستی را عملا به رسمیت شناخته و در مقابل، بر خلع سلاح مقاومت و برچیده شدن زیرساخت‌های آن تأکید شده است. همچنین بر اساس این توافقنامه، خروج نظامیان اشغالگر از خاک لبنان مشروط است و عملا تعهدی برای آن وجود ندارد.

منبع: الجزیره