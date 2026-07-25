باشگاه خبرنگاران جوان _ نشمیل احمدیانی با اشاره به آخرین نقشهها و خروجی مدلهای هواشناسی اظهار کرد: از روز یکشنبه چهارم مرداد تا پایان روز سهشنبه ششم مرداد، استان کردستان تحت تأثیر موج گرما و ماندگاری هوای گرم قرار خواهد گرفت.
وی افزود: بر اساس پیشبینیهای انجامشده، دمای هوا در شهرستانهای سروآباد، مریوان، کامیاران و سنندج بین ۴۰ تا ۴۳ درجه سانتیگراد خواهد بود و در منطقه هورامانات نیز دمای هوا به ۴۴ تا ۴۷ درجه سانتیگراد میرسد.
رئیس اداره پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای ادارهکل هواشناسی کردستان با بیان اینکه تمامی مناطق استان تحت تأثیر این سامانه قرار دارند، تصریح کرد: افزایش محسوس دما خطر گرمازدگی رابرای شهروندان افزایش میدهد و با توجه به وزش باد در ساعات بعدازظهر، احتمال وقوع و گسترش آتشسوزی در مراتع، جنگلها و سایر عرصههای دارای پوشش گیاهی نیز بیشتر خواهد شد.
احمدیانی با اشاره به افزایش مصرف آب و برق در روزهای گرم پیشرو، بر ضرورت مدیریت مصرف انرژی تأکید کرد و از شهروندان خواست از حضور و تردد غیرضروری در فضای باز، بهویژه در ساعات میانی و گرم روز، خودداری کنند.
وی همچنین به کشاورزان توصیه کرد آبیاری باغها و مزارع را در ساعات خنک شبانهروز انجام دهند تا از تشدید تنش آبی محصولات جلوگیری شود.
رئیس اداره پیشبینی هواشناسی کردستان تأمین آب کافی و تنظیم دما و رطوبت در گلخانهها، دامداریها، مرغداریها و سایر واحدهای پرورشی را ضروری دانست و از طبیعتگردان خواست از روشن کردن آتش در عرصههای طبیعی خودداری کنند و در صورت استفاده، پیش از ترک محل از خاموش شدن کامل آن اطمینان حاصل کنند.
وی در پایان با تأکید بر رعایت توصیههای هواشناسی، از دستگاههای اجرایی، بهرهبرداران بخش کشاورزی و عموم مردم خواست با اتخاذ تدابیر لازم، زمینه کاهش آثار موج گرما و پیشگیری از حوادث احتمالی را فراهم کنند.