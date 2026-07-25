باشگاه خبرنگاران جوان - آمار تلفات، اعتراف رسانهها، اذعان سیاستمداران، گزارشهای دریافتی و تصاویر ماهوارهای قدرت و دقت ضربات موشکی و پهپادی ایران را خوبی برای افکار عمومی دنیا بیان میکند.
کمیت و کیفیت ضربات تا حدی است که دشمن آمریکایی و صهیونی از سیاست «چندتا خورد چندتا نخورد» مجبور به عبور شدند و حیلههای جدیدی حتی مظلوم نمایی را در دستور کار گذاشتند!«اینکه طرف مقابل بحث پیش بیاورد که چندتا موشک زدند، چندتای آن خورد، چندتای آن نخورد، اینها مسائل دستِدوّم است. مسئلهی اوّل، ظهور قدرت اراده ملّت ایران و نیروهای نظامی ایران در یک عرصه مهم بینالمللی است؛ این مهم است؛ این، اتفاق افتاده و آنهایی که در [این]قضیه ضربه خوردند، آنهایی که خیلی از این وضع جهانی کوکند (عصبانی) و ناراحتند، آنها از این جنبه ناراحتند.»
این جملات را رهبر شهید انقلاب حدود یک هفته بعد از عملیات وعده صادق یک (پاسخ حمله اسرائیل به کنسولگری ایران در دمشق) در دیدار با فرماندهان نیروهای مسلح بیان کردند.همین موضوع هیمنهشکنی، پنج سال پیشتر از این هم رخ داده بود؛ روزی که سپاه در واکنش به ترور حاج قاسم سلیمانی برای اولینبار پس از هفتاد سال یک پایگاه امریکایی را با موشکهای ایرانی هدف گرفت و آن را اعلام هم کرد. رهبر شهید انقلاب در نماز جمعه ۲۷ دی ۹۸ درباره آن گفتند: «آن روزی هم که موشکهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، پایگاه آمریکایی را در هم کوبید، یکی از ایّامالله است». در همان مقطع نیز رسانههای خارجی و مقامات آمریکایی سعی داشتند این بحث فرعی را برجسته کنند که چند موشک خورد و یا چندتا نخورد!
یک قدم به پیش؛ تخریب به اندازه هیمنهشکنی
در عملیاتهای عین الاسد و یا وعده صادق یک موضوع هیمنه شکنی نسبت به قدرت تخریب ضربات اولی بود. اما در عملیات وعده صادق دو که برای انتقام خون شهید هنیه، شهید سید حسن نصرالله و شهید نیلفروشان و... انجام شد، اهمیت قدرت تخریب به میزان شکست هیمنه رشد کرد. این روند رشد با شروع جنگ ۱۲ روزه و انجام عملیاتهای وعده صادق ۳ با ضربات دقیق ایران در دل سرزمینهای اشغالی به اوج خود رسید. در ادامه با زمینگیر شدن رژیم صهیونی، امریکا به طور مستقیم وارد عمل شد و به برخی مراکز هستهای ایران حمله کرد. ایران هم در پاسخ، به پایگاه امریکایی العدید قطر که به چشم امریکاییها در منطقه مشهور بود، حمله کرد.
ضربه بزرگی بود
رهبر شهید انقلاب، در سومین پیام تلویزیونی جنگ درباره این موضوع گفتند: «اینجا هم جمهوری اسلامی پیروز شد و متقابلاً جمهوری اسلامی سیلی سختی به گونهی آمریکا نواخت؛ به یکی از پایگاههای مهمّ آمریکا در منطقه، پایگاه العُدید، حمله کرد و خساراتی وارد کرد... در این قضیّه سعی کردند کوچکنمایی کنند، بگویند هیچ اتّفاقی نیفتاده، درحالیکه اتّفاق بزرگی افتاده بود». چند روز بعد از این هم در دیدار با رئیس و مسئولان دستگاه قضایی بار دیگر به موضوع حمله به العدید اینگونه پرداختند: «آمریکا هم که حمله کرد، ضربه متقابل ما به آمریکا ضربه خیلی حسّاسی بود؛ حالا انشاءالله مقداری میگذرد، چند ماه یا چند سال [بعد]، سانسورها برطرف میشود، بعد معلوم میشود ایران چه کار کرده. آن مرکزی که مورد تهاجم ایران قرار گرفت، مرکز فوقالعاده حسّاس آمریکا در این منطقه بود. ضربه، ضربه بزرگی بود». همان موضع هم وعده کردند: «البتّه از این بزرگتر هم میتوان ضربه به آمریکا و به دیگران وارد کرد».
قدرت تخریب یک مرتبه بالاتر از هیمنهشکنی
با شروع جنگ رمضان و شهادت رهبر انقلاب نسبت ضربات ایران شدت چندین برابری گرفت. به عبارت دقیقتر هیمنه دشمن در مراحل گذشته عملا شکسته شده بود و این بار تأکید مواضع فرماندهان و بیانیههای نیروهای مسلح بر نابودی مواضع دشمن و ادامه حملات تا تحقق اهدافی نظیر جمعشدن پایگاههای آمریکا و یا نابودی رژیم صهیونی متمرکز بود. از سوی دیگر آمار تلفات، اعتراف رسانهها، اذعان سیاستمداران، گزارشهای دریافتی و تصاویر ماهوارهای قدرت و دقت ضربات موشکی و پهپادی ایران را خوبی برای افکار عمومی دنیا بیان میکند. کمیت و کیفیت ضربات تا حدی است که دشمن آمریکایی و صهیونی از سیاست «چندتا خورد چندتا نخورد» مجبور به عبور شدند و حیلههای جدیدی حتی مظلوم نمایی را در دستور کار گذاشتند! افتخار بزرگی به نام قدرت انسداد تنگه هرمز، مسدود نگه داشتن آن و اعمال مدیریت جدید علیرغم انواع حیلهها و حملات را هم باید در این قسمت دید.
منبع: فارس