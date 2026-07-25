مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران با تأکید بر اینکه در حال حاضر برنامه‌ای برای اعمال محدودیت جدید در عرضه سوخت وجود ندارد، گفت: اولویت فعلی مدیریت مصرف سوخت از طریق دعوت مردم به استفاده از حمل‌ونقل عمومی و سوخت‌های جایگزین است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - محمدصادق عظیمی‌فر، مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، اظهار کرد: در شرایط فعلی، سیاست اصلی مجموعه، دعوت از مردم برای کاهش مصرف سوخت و استفاده بیشتر از حمل‌ونقل عمومی و سوخت‌های جایگزین است.

وی افزود: از مردم درخواست می‌کنیم تا حد امکان مصرف سوخت خود را مدیریت و کاهش دهند تا بتوانیم پایداری تأمین و عرضه فرآورده‌های نفتی را حفظ کنیم.

عظیمی‌فر با اشاره به احتمال اتخاذ تصمیمات جدید در صورت بروز محدودیت در تأمین سوخت، تصریح کرد: اگر به نقطه‌ای برسیم که به دلیل محدودیت‌های تأمین و واردات و همچنین آسیب‌های واردشده به تأسیسات پالایشی، پایداری عرضه سوخت تحت تأثیر قرار گیرد، حتماً تصمیمات اتخاذشده را پیش از اجرا به اطلاع مردم خواهیم رساند.

مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران تأکید کرد: هرگونه تصمیم‌گیری در این زمینه با اطلاع‌رسانی قبلی انجام خواهد شد و متناسب با بازخوردها و نظرات مردم، تصمیمات اتخاذشده مورد بازنگری و بهینه‌سازی قرار خواهد گرفت.

برچسب ها: نفت ، سوخت
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