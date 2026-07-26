رییس سازمان بسیج اصناف با اشاره به اقدامات انجام شده در آستانه اربعین حسینی، از آماده شدن بیش از یکهزار و ۶۵۰ موکب برای ارائه خدمات به زائران و جاماندگان اربعین خبر داد و در این خصوص توضیحاتی داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - سید هادی صالحی، رییس سازمان بسیج اصناف، بازاریان و فعالان اقتصادی کشور درمورد اقدامات انجام شده در سی و پنجمین نشست نحوه توزیع کالا و تنظیم بازار گفت: در این جلسه، گزارش اقدامات انجام شده و بررسی وضعیت قیمت کالاها و خدمات در طول یک هفته گذشته تاکنون، بررسی تعاملات میان اتحادیه‌های ملی و فروشگاه‌های زنجیره‌ای ملی در سطح استان‌ها ارائه شد و قرار شد هم در سطح استان‌ها و هم در سطح ملی، اقداماتی برای رفع چالش‌ها و مشکلاتی که دوستان در استان‌ها با آن‌ها روبه‌رو هستند انجام شود و گزارش آن در جلسه بعدی ارائه شود.

صالحی ادامه داد: در آستانه ایام اربعین حسینی علیه‌السلام در سراسر کشور، بیش از یکهزار و ۶۵۰ موکب برای ارائه خدمات به زائران و جاماندگان اربعین در حال آماده شدن هستند و بخشی از آن‌ها، خدمات خود را شروع کرده‌اند و حدود ۵۰۰ موکب به طور مستقیم در مسیر منتهی به مرزهای خروجی کشور به سمت کربلای معلی و در کشور عراق به ارائه خدمات می‌پردازند و بقیه هم از طریق جاماندگان در برنامه‌هایی که در سراسر کشور برگزار خواهد شد به فعالیت می‌پردازند و خدمات‌رسانی آن‌ها به صورت متنوع و تخصصی خواهد بود و قرارگاه‌های تخصصی در حوزه تأسیسات و کارهای زیرساختی در برخی از استان‌ها در مسیرهای منتهی به مرزهای خروجی کشور به سمت کربلای معلی  و در مسیر کربلا به نجف فعال شده‌اند. 

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برچسب ها: اتاق اصناف ایران ، اصناف کشور ، اربعین حسینی
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