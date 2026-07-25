باشگاه خبرنگاران جوان - دکتر مسعود پزشکیان، رئیسجمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی، در آستانه فرارسیدن ۱۶ مردادماه، چهلوششمین سالگرد تشکیل جهاددانشگاهی، ماده واحده «تأسیس آزمایشگاه ملی نخستیسانان - پرایما» را که در جلسه ۹۲۱ شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده بود، برای اجرا ابلاغ کرد؛ بر این اساس، این آزمایشگاه ملی زیر نظر پژوهشگاه رویان و بهعنوان یک مرکز علمی ـ پژوهشی وابسته به جهاددانشگاهی تأسیس میشود.
متن این مصوبه به شرح ذیل است:
«تأسیس آزمایشگاه ملی نخستی سانان - پرایما»
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رئیس جمهور
سازمان برنامه و بودجه.
سازمان اداری و استخدامی
فرهنگستان علوم
فرهنگستان علوم پزشکی
جهاددانشگاهی
پژوهشگاه رویان
آزمایشگاه ملی نخستیسانان - پرایما
ماده واحده «تأسیس آزمایشگاه ملی نخستیسانان - پرایما» که در جلسه ۹۲۱ مورخ ۰۸/۰۷/۱۴۰۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی و بر اساس مصوبه جلسات ۵۵۰ و ۵۸۴ شورای معین این شورا و بنا به پیشنهاد مورخ ۱۴۰۳/۳/۲۷ جهاد دانشگاهی به تصویب رسیده است؛ به شرح ذیل برای اجراء ابلاغ میگردد:
ماده واحده - با استناد به اقدام ملی ۱۴ ذیل راهبرد کلان ۷ مصوبه سند نقشه جامع علمی کشور مبنی بر «ایجاد و توسعه آزمایشگاههای ملی و مراکز خدمات تخصصی در حوزههای اولویتدار»؛ اقدامهای ملی ۴، ۹، ۱۰ و ۱۱ سند ملی علوم و فناوریهای سلولهای بنیادی و اقدامهای ملی ۳ و ۵ سند راهبردی علوم و فناوریهای شناختی و نظر به ضرورت پاسخگویی به بخشی از اساسیترین، روزآمدترین و پایهایترین نیازهای جامعه و پیشرفتهای شگرف و سریع بینالمللی در زمینه مغزپژوهی، هوش مصنوعی عصبپایه، پروتزها و رباتهای تحت کنترل، توسعه ابزارهای نوین درمان بیماریهای عصبی و سایر نیازهای روزآمد و چندتخصصی مربوط، «آزمایشگاه ملی نخستی سانان» که بهاختصار «پرایما» نامیده میشود، زیر نظر پژوهشگاه رویان و به عنوان یک مرکز علمی- پژوهشی وابسته به جهاددانشگاهی تأسیس میگردد:
تبصره ۱- اساسنامه آزمایشگاه ملی نخستیسانان توسط هیأت امنای جهاددانشگاهی تصویب و ابلاغ میشود.
تبصره ۲- به منظور مدیریت راهبردی و نظارت بر حسن اجرای مأموریتهای محوله، شورای راهبری آزمایشگاه ملی نخستیسانان با ترکیب نمایندگان دستگاههای مرتبط مشتمل بر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رئیس جمهور، فرهنگستان علوم و فرهنگستان علوم پزشکی و مدیران ذیربط جهاددانشگاهی با تعیین توسط رئیس جهاددانشگاهی و با تأیید هیأت امناء جهاددانشگاهی تشکیل میگردد.
مسعود پزشکیان
رئیسجمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی