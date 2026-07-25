رئیس جمهور در آستانه چهل‌وششمین سالگرد تشکیل جهاددانشگاهی، با ابلاغ ماده واحده «تأسیس آزمایشگاه ملی نخستی‌سانان (پرایما)»، بستری کلیدی برای پیشبرد تحقیقات پیشرفته فراهم کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - دکتر مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی، در آستانه فرارسیدن ۱۶ مردادماه، چهل‌وششمین سالگرد تشکیل جهاددانشگاهی، ماده واحده «تأسیس آزمایشگاه ملی نخستی‌سانان - پرایما» را که در جلسه ۹۲۱ شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده بود، برای اجرا ابلاغ کرد؛ بر این اساس، این آزمایشگاه ملی زیر نظر پژوهشگاه رویان و به‌عنوان یک مرکز علمی ـ پژوهشی وابسته به جهاددانشگاهی تأسیس می‌شود.

متن این مصوبه به شرح ذیل است:

«تأسیس آزمایشگاه ملی نخستی ­سانان - پرایما»

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس جمهور

سازمان برنامه و بودجه.

سازمان اداری و استخدامی

فرهنگستان علوم

فرهنگستان علوم پزشکی

جهاددانشگاهی

پژوهشگاه رویان

آزمایشگاه ملی نخستی‌­سانان - پرایما

ماده واحده «تأسیس آزمایشگاه ملی نخستی­‌سانان - پرایما» که در جلسه ۹۲۱ مورخ ۰۸‏/۰۷‏/۱۴۰۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی و بر اساس مصوبه جلسات ۵۵۰ و ۵۸۴ شورای معین این شورا و بنا به پیشنهاد مورخ ۱۴۰۳/۳/۲۷ جهاد دانشگاهی به تصویب رسیده است؛ به شرح ذیل برای اجراء ابلاغ می‌­گردد:

ماده واحده - با استناد به اقدام ملی ۱۴ ذیل راهبرد کلان ۷ مصوبه سند نقشه جامع علمی کشور مبنی بر «ایجاد و توسعه آزمایشگاه‌های ملی و مراکز خدمات تخصصی در حوزه‌های اولویت‌دار»؛ اقدام‌های ملی ۴، ۹، ۱۰ و ۱۱ سند ملی علوم و فناوری‌های سلول‌های بنیادی و اقدام‌های ملی ۳ و ۵ سند راهبردی علوم و فناوری‌های شناختی و نظر به ضرورت پاسخگویی به بخشی از اساسی‌ترین، روزآمدترین و پایه‌ای‌ترین نیاز‌های جامعه و پیشرفت‌­های شگرف و سریع بین‌­المللی در زمینه­ مغزپژوهی، هوش مصنوعی عصب­‌پایه، پروتز‌ها و ربات‌­های تحت کنترل، توسعه ابزار‌های نوین درمان بیماری‌های عصبی و سایر نیاز‌های روزآمد و چندتخصصی مربوط، «آزمایشگاه ملی نخستی­ سانان» که به‌اختصار «پرایما» نامیده می‌شود، زیر نظر پژوهشگاه رویان و به عنوان یک مرکز علمی- پژوهشی وابسته به جهاددانشگاهی تأسیس می­‌گردد:

تبصره ۱- اساسنامه آزمایشگاه ملی نخستی‌سانان توسط هیأت امنای جهاددانشگاهی تصویب و ابلاغ می‌­شود.

تبصره ۲- به منظور مدیریت راهبردی و نظارت بر حسن اجرای مأموریت‌­های محوله، شورای راهبری آزمایشگاه ملی نخستی‌سانان با ترکیب نمایندگان دستگاه‌­های مرتبط مشتمل بر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌­بنیان رئیس جمهور، فرهنگستان علوم و فرهنگستان علوم پزشکی و مدیران ذی‌ربط جهاددانشگاهی با تعیین توسط رئیس جهاددانشگاهی و با تأیید هیأت امناء جهاددانشگاهی تشکیل می‌گردد.

 مسعود پزشکیان

رئیس‌جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی

برچسب ها: جهاد دانشگاهی ، رئیس جمهور
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