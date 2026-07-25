باشگاه خبرنگاران جوان - گاهی تاریخ را نه در میدان‌های نبرد، که در لحظه‌هایی باید خواند که همه چیز برای فروپاشی یک ملت مهیا به نظر می‌رسد؛ لحظه‌هایی که دشمن، همه محاسباتش را بر پایه ترس، تردید و گسستن پیوند مردم با حاکمیت بنا کرده است. در چنین بزنگاهی، آنچه سرنوشت کشورها را رقم می‌زند، نه حجم تسلیحات، نه حجم تحریم‌ها و نه اتاق‌های فکر قدرت‌های بزرگ؛ بلکه سرمایه‌ای است که نه در خزانه‌ها نگهداری می‌شود و نه در آمارهای اقتصادی قابل اندازه‌گیری است. سرمایه‌ای به نام «مردم».

اگر کسی بخواهد راز ماندگاری جمهوری اسلامی ایران را در چهار دهه گذشته جست‌وجو کند، شاید ده‌ها عامل سیاسی، امنیتی، اقتصادی و نظامی را فهرست کند؛ اما مرور تاریخ یک پاسخ روشن‌تر پیش روی او می‌گذارد. هر جا مردم ایستاده‌اند، بزرگ‌ترین بحران‌ها به فرصت تبدیل شده و هر جا دشمن برای شکستن این پیوند برنامه‌ریزی کرده، با شکست روبه‌رو شده است. شاید به همین دلیل است که رهبر شهید انقلاب مهم‌ترین دارایی یک نظام را نه منابع طبیعی و نه تجهیزات نظامی بلکه این حقیقت دانستند که: «بزرگترين ثروت براى يك نظام همين است كه مردم پشت سرش باشند.» ۱۳۸۸/۱۰/۱۹ این گزاره، فقط یک توصیه سیاسی نیست؛ خلاصه‌ای از تجربه تاریخی جمهوری اسلامی ایران است.