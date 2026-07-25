باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - روزنامه نیویورک پست روز شنبه به نقل از یک منبع مدعی شد که دولت آمریکا در حال بررسی طرحی برای تصرف کردن اورانیوم غنی شده ایران در قالب یک «عملیات نظامی پیچیده» است.
این گزارش ادعا میکند که عملیات مذکور میتواند شامل اعزام هزاران نیروی زمینی شود.
پیش از این، رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بینالمللی انرژی اتمی اعلام کرده بود که چنین اقدامی «به هیچ وجه کار آسانی نخواهد بود» و جا به جایی اورانیوم غنیشده که بسیار آلودهکننده است، نیازمند تدابیر بسیار گسترده خواهد بود.
او در مصاحبه دیگری نیز گفت: «ما درباره سیلندرهایی حاوی گاز هگزافلوراید اورانیوم صحبت میکنیم که جابهجایی آنها بسیار دشوار است. نمیگویم غیرممکن است، اما بدون تردید این یک عملیات بسیار چالشبرانگیز خواهد بود».
در همین حال، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در ماههای اخیر مکررا هشدار داده است که هرگونه تصمیم دشمن برای عملیات زمینی در خاک ایران با پاسخ سنگین و قاطع رو به رو خواهد شد.
همچنین، رسانههای آمریکایی نیز نسبت به عواقب تصمیماتی از این دست هشدار دادهاند. روزنامه لسآنجلس تایمز هفته گذشته در تحلیلی نوشت که ورود زمینی به ایران به مثابه گرفتار شدن در «باتلاقی» بدتر از جنگ ویتنام خواهد بود.
منبع: بریکینگ نیوز