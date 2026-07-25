مدیرکل پیش بینی سازمان هواشناسی گفت: روز‌های شنبه تا دوشنبه روند افزایش دما در نیمه شمالی کشور و سه‌شنبه کاهش نسبی دما در این مناطق رخ خواهد داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - صادق ضیائیان مدیرکل پیش‌بینی سازمان هواشناسی کشور اظهار داشت:از امروز (شنبه) تا دوشنبه روند افزایش دما برای مناطق نیمه شمالی کشور پیش‌بینی کرد.

او بیان کرد:امروز (شنبه) در ارتفاعات مازندران، دوشنبه در برخی نقاط گیلان و سه‌شنبه در برخی نقاط استان‌های ساحلی خزر، در برخی ساعات رگبار پراکنده، رعد و برق و وزش باد پیش بینی می شود.

وی افزود: همچنین تا روز سه شنبه در ساعات بعد از ظهر و شب در نیمه جنوبی سیستان و بلوچستان، جنوب کرمان و ارتفاعات هرمزگان، رگبار و رعد و برق، وزش باد شدید موقت و گاهی گردوخاک پیش بینی می شود.

او گفت:روزهای شنبه تا دوشنبه روند افزایش دما در نیمه شمالی کشور و سه‌شنبه کاهش نسبی دما در این مناطق رخ خواهد داد.

وی افزود: در پنج روز آینده در شمال شرق و شرق کشور در برخی ساعات وزش باد شدید، گردوخاک و کاهش کیفیت هوا پیش بینی می شود.

برچسب ها: هواشناسی ، وزش باد
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