باشگاه خبرنگاران جوان - کریم مجرب، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان فارس، به همراه معاونان این اداره‌کل و حجت جوانمردی، رئیس اتاق اصناف مرکز استان فارس، روز شنبه دوم مردادماه ۱۴۰۵ با حضور در شرکت کارخانجات مخابراتی ایران (ITMC ـ زیمنس)، در نشستی با محمدعلی رجبی، مدیرعامل و اعضای هیئت‌مدیره این مجموعه، آخرین وضعیت فعالیت‌ها، ظرفیت‌های تولیدی و مهم‌ترین چالش‌های پیش‌روی کارخانه را بررسی کردند.

در این نشست، توانمندی‌های ITMC به عنوان یکی از صنایع باسابقه، راهبردی و دانش‌بنیان کشور در حوزه طراحی، ساخت و اجرای پروژه‌های صنعتی، مخابراتی و الکترونیکی مورد ارزیابی قرار گرفت و موضوعاتی از جمله رفع موانع تولید، مشکلات بانکی، مالیاتی و تأمین اجتماعی، مسائل مرتبط با حقوق و مزایای کارکنان و همچنین راهکار‌های توسعه فعالیت‌های این مجموعه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

کریم مجرب، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان فارس، با تأکید بر اهمیت حفظ و احیای این واحد صنعتی اظهار داشت: در صورت تأمین منابع مالی، شرکت ITMC از ظرفیت لازم برای جذب پروژه‌های جدید، افزایش تولید و توسعه فعالیت‌های صنعتی و دانش‌بنیان برخوردار است.

او افزود: ITMC به عنوان یکی از واحد‌های صنعتی باسابقه استان فارس، نقش مهمی در طراحی، ساخت و اجرای پروژه‌های صنعتی، مخابراتی و الکترونیکی ایفا کرده است و رفع موانع پیش‌روی این مجموعه، علاوه بر حفظ سرمایه‌های صنعتی و اشتغال موجود، زمینه بازگشت این کارخانه به چرخه پرقدرت تولید، فعال‌سازی پروژه‌های جدید و تقویت زنجیره تأمین صنایع پیشرفته، به‌ویژه صنعت خودرو در استان فارس را فراهم خواهد کرد.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان فارس همچنین بر ضرورت هم‌افزایی میان دولت، بخش خصوصی، فعالان اقتصادی، نخبگان و دانشگاهیان تأکید کرد و گفت: رشد و شکوفایی صنایع بزرگ، مادر و دانش‌بنیان استان در گرو تعامل، همدلی و مشارکت همه بخش‌هاست.

او گفت: بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، هوش مصنوعی، دانش روز و توسعه نوآوری، مسیر افزایش بهره‌وری، ارتقای کیفیت تولید و تقویت توان رقابتی صنایع استان فارس را هموار خواهد کرد.

او تصریح کرد: اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت استان فارس با همکاری استانداری و سایر دستگاه‌های اجرایی، حمایت از واحد‌های صنعتی راهبردی، رفع موانع تولید، صیانت از اشتغال و فراهم‌سازی زمینه سرمایه‌گذاری و توسعه فناوری را با جدیت در دستور کار قرار داده و از همه ظرفیت‌های قانونی برای احیای واحد‌های تولیدی و تقویت اقتصاد صنعتی استان بهره خواهد گرفت.

مدیرکل صمت فارس در پایان اضافه کرد: رفع موانع و احیای ظرفیت‌های شرکت ITMC به عنوان یکی از سرمایه‌های ارزشمند صنعتی و دانش‌بنیان استان، علاوه بر حفظ اشتغال موجود، زمینه توسعه فناوری، افزایش تولید، جذب پروژه‌های جدید و رونق هرچه بیشتر اقتصاد و صنعت فارس را فراهم خواهد ساخت و این مهم با هم‌افزایی دولت، بخش خصوصی و شبکه بانکی با جدیت دنبال می‌شود.

منبع: صمت فارس