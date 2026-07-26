رئیس مرکز برنامه‌ریزی منابع انسانی و امور اداری آموزش و پرورش گفت: رتبه‌بندی معلمان در حین مأموریت موضوعیت ندارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امام‌جمعه - علی باقرزاده، رئیس مرکز برنامه‌ریزی منابع انسانی و امور اداری آموزش و پرورش در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره وضعیت رتبه‌بندی معلمان اعزامی به مدارس خارج از کشور گفت: معلمان اعزامی در مدت مأموریت، حقوق ریالی دریافت نمی‌کنند، بلکه تنها فوق‌العاده ارزی به آن‌ها تعلق می‌گیرد که برای تمامی افراد یکسان است، موضوع رتبه‌بندی در حین مأموریت موضوعیت ندارد.

رئیس مرکز برنامه‌ریزی منابع انسانی و امور اداری آموزش و پرورش افزود: چنانچه معلمی در زمان مأموریت مشمول رتبه‌بندی شود، معادل‌سازی قانونی آن لحاظ شده و مبنای محاسبه حقوق وی پس از بازگشت به کشور قرار می‌گیرد.

باقرزاده با اشاره به بازگشت معلمان از کشورهایی نظیر امارات و عمان به داخل کشور و برقراری احکام ریالی آنان، تصریح کرد: جزئیات دقیق‌تری از فرآیندهای مربوط به مأموریت‌های برون‌مرزی معلمان در حوزه تخصصی مرکز امور بین‌الملل موجود است.

برچسب ها: حقوق معلمان ، رتبه بندی معلمان
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۵۵ ۰۴ مرداد ۱۴۰۵
سلام لطفا درمورد، رتبه بندی معلمین بازنشسته مهر ۱۴۰۰ نیز پی گیری تااحکام درحکم آنان درج گردد
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