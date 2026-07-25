باشگاه خبرنگاران جوان ؛راضیه پودات - مدیرعامل شرکت نفت ستاره خلیج فارس از آغاز اجرای طرح نهضت ملی مسکن برای کارکنان این پالایشگاه خبر داد.

وحید قانعی‌فرد گفت: این پروژه در قالب طرح نهضت ملی مسکن برای ۲ هزار نفر از پرسنل شاغل در پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس آغاز شده است.

او افزود: این طرح در قالب یک قرارداد چهارجانبه میان پرسنل پالایشگاه، شرکت نفت ستاره خلیج فارس، اداره‌کل راه و شهرسازی و بانک مسکن به‌عنوان بانک عامل پرداخت تسهیلات، به‌همراه پیمانکار پروژه، اجرایی شده است.

مدیرعامل شرکت نفت ستاره خلیج فارس با بیان اینکه این طرح با پیگیری و همکاری اداره‌کل راه و شهرسازی کلید خورده است، اظهار کرد: امیدواریم براساس زمان‌بندی تعیین‌شده، این پروژه در مدت ۱۸ ماه تکمیل و واحد‌ها به ۲ هزار نفر از کارکنان واجد شرایط تحویل شود.

قانعی‌فرد بیان کرد: این طرح در چهار فاز ۵۰۰ واحدی اجرا می‌شود و فاز‌های مختلف آن به‌صورت موازی و با فاصله زمانی یک تا دو ماه آغاز خواهد شد.

او همچنین به آخرین وضعیت بیمارستان نفت ستاره خلیج فارس اشاره کرد و گفت: این بیمارستان اکنون حدود ۹۷ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و امیدواریم از محل بند «خ» ماده ۲۰ مالیات، اعتبار لازم برای تکمیل آن تأمین شود.

مدیرعامل شرکت نفت ستاره خلیج فارس افزود: طبق اعلام استاندار هرمزگان، از مجموع هزار تختی که قرار است به ظرفیت تخت‌های بیمارستانی استان افزوده شود، ۲۶۴ تخت مربوط به بیمارستان نفت ستاره خلیج فارس است.

قانعی‌فرد ابراز امیدواری کرد این بیمارستان نیز تا پایان فصل به بهره‌برداری برسد.