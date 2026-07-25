شهردار تهران، از افتتاح همزمان ۷ پروژه عمرانی در هفت منطقه پایتخت خبر داد و گفت: با بهره‌برداری از این طرح‌ها، ۵۷ کیلومتر از مسیر‌های تردد شهری کوتاه می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - علیرضا زاکانی، عصر شنبه سوم مردادماه ۱۴۰۵ در حاشیه دویست و بیست و دومین پویش امید و افتخار (آیین بهره‌برداری از هفت پروژه اثرگذار عمرانی در پایتخت) اظهار کرد: از امروز به صورت رسمی این پروژه‌های ترافیکی که در ۷ منطقه تهران قرار دارند آغاز به کار می‌کنند.

شهردار تهران با اشاره به ارزش مالی این طرح‌ها تصریح کرد: در مجموع برای این هفت طرح حدود سه و نیم همت معادل ۳۵۰۰ میلیارد تومان به قیمت امروز هزینه شده است. یکی از این پروژه‌ها که در منطقه هفت واقع شده، زیرگذر میدان سپاه است. پیش از این، همواره یکی از گره‌های ترافیکی جدی در پایتخت در ناحیه بزرگراه شهید صیاد شیرازی، میدان سپاه و خیابان‌های منتهی به آن وجود داشت که به لطف الهی امروز با افتتاحیه این پروژه این گره باز خواهد شد. شش طرح دیگر نیز در شش منطقه دیگر اجرا شده‌اند.

وی افزود: تمامی این طرح‌ها به رفع گره‌های ترافیکی شهر کمک می‌کنند و هدف از اجرای آنها، ایجاد راحتی، ایمنی و آسایش برای شهروندان عزیزمان است.

زاکانی با اشاره به اهمیت این دستاورد‌ها در شرایط کنونی خاطرنشان کرد: حکایت این بازگشایی‌ها و فعالیت‌های عمرانی، آن هم در متن جنگ، نشان‌دهنده خستگی‌ناپذیری ملتی است که عملاً در مقابل دشمن ایستاده و جنگ تحمیلی را به رسمیت نمی‌شناسد. این ملت هم با دشمن مقابله می‌کند و هم با سازندگی بیشتر، آبادانی، توسعه رفاه و خدمت بهتر شرایط زندگی را در جامعه بهتر می‌کند.

خدمات رسانی بهینه در شرایط کنونی مصداق مجاهدت و مأیوس کردن دشمن است

شهردار تهران همچنین در این مراسم، با اشاره به قرار گرفتن ایران در یک جنگ تمام‌عیار، خدمت‌رسانی را مصداق مجاهدت و مایه امیدآفرینی و یأس‌افکنی در دل دشمن دانست.

زاکانی با ابراز امیدواری برای اینکه در روز‌های منتهی به اربعین حسینی، رهروی صادق برای معصومین باشیم، اظهار داشت: ایران عزیز ما در متن یک جنگ تمام‌عیار قرار دارد؛ جنگی که جنایت‌پیشه‌ترین و وحشی‌ترین عنصر یعنی آمریکا، علیه ملت رشید ایران به راه انداخته است.

وی با گرامیداشت یاد شهیدان راه حق، نوع نگاه و روایت از جنگ را مهم خواند و تصریح کرد: یکی از ویژگی‌های روایت درست از جنگ، قرار دادن آن به عنوان مایه امتحان و رشد است؛ سختی‌های جنگ باید محل جهش ملت‌ها و مجاهدین تلقی شود و یکی از وجوه این مجاهدت، خدمت به مردم و توسعه کشور است.

تلاش خادمان در ایران اسلامی، امیدبخشی و یأس‌افکنی از ملت است

زاکانی با بیان اینکه دشمن در تلاش است تا مردم را ناامید کند، خاطرنشان ساخت: تلاش خادمان در ایران اسلامی، امیدبخشی و یأس‌افکنی از ملت بزرگی است که با همه وجود در میدان مبارزه با استکبار ایستاده‌اند.

شهردار تهران در ادامه خطاب به عوامل اجرایی پروژه‌ها گفت: عزیزانی که مستقیماً در خدمت تحقق اهداف خدمت‌رسانی هستند، امروز در این جلسه حاضرند؛ همان‌هایی که همت کردند تا هفت پروژه به ارزش سه هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان را در متن جنگ افتتاح کنیم.

وی این پروژه‌ها را حاصل تلاش معاونت فنی و عمرانی و سازمان عمران دانست و افزود: در نتیجه این افتتاح‌ها، ۵۷ کیلومتر راه مردم کوتاه‌تر می‌شود. ما وعده داده بودیم با ۹۸ اصلاح تقاطعی، ۷۳۰ کیلومتر مسیر تردد شهروندان را کاهش دهیم که این امر نقش مؤثری در حل مشکل ترافیک و کاهش مصرف بنزین دارد.

۱۰ اصلاح تقاطعی تا پایان سال به بهره‌برداری می‌رسد

زاکانی با اشاره به افتتاح زیرگذر میدان سپاه گفت: این پروژه، شصت و هشتمین اصلاح تقاطعی است. ۱۰ مورد دیگر تا پایان سال به اتمام می‌رسد و عملیات اجرایی ۲۰ مورد دیگر نیز آغاز خواهد شد.

شهردار تهران این افتتاحیه را موجب رضایت‌مندی و افزایش رفاه مردم دانست و تأکید کرد: این بهره‌برداری‌ها پیامی دووجهی دارد؛ یک پیام برای مردم و دلدادگان انقلاب، پیام خدمت و امیدآفرینی است و پیام دوم به دشمنان که بدانند نمی‌توانید ما را از خدمت به مردم منصرف کنید. عزم ما در مسیر خدمت‌رسانی و توسعه کشور جزم است.

وی با اشاره به حضور حماسی مردم در راهپیمایی‌ها تصریح کرد: ملتی که بیش از صد شب در خیابان‌ها حاضر است، شایسته بهترین خدمات است. ایران یکپارچه، جنوب و شمال و شرق و غرب نمی‌شناسد و مقابل همه کفر ایستاده است. پیام این حضور، صیانت از استقلال و حرکت در مسیر آبادانی و پیشرفت کشور و مقابله با دشمن است.

منبع: مهر

برچسب ها: شهردار تهران ، پروژه های عمرانی
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