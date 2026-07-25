سفر اربعین در کنار تجربه‌های عمیق معنوی، با شرایطی مانند پیاده‌روی طولانی، گرما، ازدحام، کم‌خوابی، تغییر برنامه و بی‌قراری کودکان همراه است.

باشگاه خبرنگاران جوان - سکینه سادات موسوی فراز، ارشد روان‌شناسی اسلامی، تسهیل‌گر و مشاور با چند نکته مهم و کاربردی در این گزارش همراه ماست. موسوی فراز در ابتدای صحبتش می‌گوید: «آرامش در سفر اربعین به معنای نبود سختی نیست؛ بلکه به معنای مدیریت خود در دل سختی‌هاست.»
 

احساس خودمان را دقیق بشناسیم!

اولین قدم این است که به‌جای گفتن «اعصابم خرد شده»، از خودمان بپرسیم:دقیقاً چه احساسی دارم؟علت آن چیست؟اکنون به چه چیزی نیاز دارم؟برای مثال، مادری که پس از چند ساعت پیاده‌روی با شنیدن غرزدن کودک از دست او عصبانی می‌شود، ممکن است در واقع خودش تشنه، خسته و کم‌خواب باشد. اگر چند لحظه مکث کند و بگوید: «من الان خسته‌ام و ظرفیت تحملم کم شده؛ ابتدا باید کمی استراحت کنم.» احتمال واکنش تند کمتر می‌شود. نام‌گذاری هیجان، میان «احساس» و «رفتار» فاصله ایجاد می‌کند.
 

احساس را بپذیریم، اما رفتارمان را انتخاب کنیم!

همه احساسات طبیعی‌اند، اما همه رفتارها قابل‌قبول نیستند. ما حق داریم بترسیم یا عصبانی شویم، ولی این احساسات مجوز تحقیر و پرخاشگری نیستند.مثلاً اگر کودک در ازدحام برای چند دقیقه از والد جدا شود، والد ممکن است پس از پیداکردن او بگوید: «تو همیشه دردسر درست می‌کنی!»اما پاسخ درست‌تر این است:«وقتی تو را ندیدم خیلی ترسیدم. خوشحالم که پیدایت کردم. از این به بعد دست همدیگر را می‌گیریم و اگر جدا شدیم، در یک محل مشخص منتظر می‌مانیم.»در این حالت، والد هم احساسش را بیان کرده و هم به‌جای سرزنش، راه‌حل ارائه داده است.
 

یک مکث کوتاه، کمک کننده است!

هنگام عصبانیت می‌توانیم از این الگوی کوتاه استفاده کنیم: ۱. چند لحظه توقف کنیم ۲. سه نفس آرام بکشیم ۳. احساس خود را نام‌گذاری کنیم۴. نیازمان را تشخیص دهیم ۵. سپس پاسخ مناسب را انتخاب کنیممثلاً اگر همراه ما مرتب می‌پرسد «چقدر مانده؟» به‌جای گفتن «چرا این‌قدر سؤال می‌پرسی؟» می‌توانیم بگوییم: «من هم خسته‌ام و دقیق نمی‌دانم؛ اگر می‌خواهی چند دقیقه استراحت کنیم.»
 

به دایره کنترل خودمان برگردیم!

ما نمی‌توانیم گرمای هوا، ازدحام، تأخیر وسایل نقلیه یا رفتار دیگران را کنترل کنیم؛ اما می‌توانیم این موارد را مدیریت کنیم:. لحن صحبت‌کردن. زمان استراحت. میزان توقع از خود و همراهان. درخواست کمک. تصمیم به ادامه یا تغییر برنامهبرای مثال، وقتی وسیله نقلیه با تأخیر می‌رسد، تمرکز بر این سؤال که «چرا ماشین نمی‌آید؟» فقط اضطراب را بیشتر می‌کند. بهتر است از خودمان بپرسیم: «در این لحظه چه کاری از دست من برمی‌آید؟»مانند رفتن به سایه، نوشیدن آب، سرگرم کردن فرزند یا بررسی مسیر جایگزین.این تکنیک قرار نیست مشکل بیرونی را فوراً حل کند؛ بلکه کمک می‌کند فرد انرژی روانی خود را صرف کاری کند که واقعاً امکان انجام آن را دارد.
 

پیام‌های بدن را جدی بگیریم

تنظیم هیجان فقط یک فرایند ذهنی نیست. وضعیت جسمانی ما مستقیماً بر خلق‌وخو و رفتارمان اثر می‌گذارد. کم‌خوابی، تشنگی، گرسنگی، گرما و درد جسمانی، آستانه تحمل را پایین می‌آورد.گاهی چیزی که ما آن را «بی‌صبری اخلاقی» می‌نامیم، تا حد زیادی نتیجه فرسودگی بدن است. بنابراین نباید از فردی که ساعت‌ها راه رفته، خواب کافی نداشته و تشنه است، همان میزان تحمل شرایط عادی را انتظار داشته باشیم.گاهی بهترین راه تنظیم هیجان، نوشیدن آب، خوردن یک میان‌وعده و چند دقیقه استراحت است.
 

کمال‌گرایی را در ایران جا بگذارید!

یکی از عوامل اصلی فشار روانی در سفر اربعین، برنامه‌ریزی کمال‌گرایانه است. بعضی زائران از قبل تصمیم می‌گیرند که حتماً مقدار مشخصی پیاده‌روی کنند، در ساعت مشخصی به مقصد برسند، تمام اعمال را انجام دهند و هیچ بخشی از برنامه تغییر نکند.اما سفر اربعین، به‌ویژه همراه با کودک، سالمند یا فرد بیمار، همیشه مطابق برنامه پیش نمی‌رود. انعطاف‌پذیری یکی از مهم‌ترین نشانه‌های تاب‌آوری است.به‌عنوان مثال خانواده‌ای تصمیم گرفته‌اند هر روز مسافت مشخصی را طی کنند؛ اما کودک در میانه راه تب می‌کند یا دیگر توان ادامه‌دادن ندارد. در این شرایط دو واکنش ممکن است: واکنش کمال‌گرایانه: «ما باید امروز حتماً به آن موکب برسیم.
 
اگر برنامه را کامل نکنیم، همه زحماتمان از بین می‌رود.»واکنش انعطاف‌پذیر:«هدف ما زیارت و کسب تجربه معنوی است، نه اجرای بی‌نقص یک برنامه. امروز استراحت می‌کنیم یا بخشی از مسیر را با وسیله نقلیه می‌رویم.»تغییر برنامه به معنای شکست نیست. گاهی اصرار بر اجرای برنامه، سلامت جسمی و روانی خانواده را به خطر می‌اندازد و حتی باعث می‌شود کودک از سفر و تجربه‌های دینی خاطره‌ای تلخ پیدا کند.
 
منبع: فارس
برچسب ها: اربعین حسینی ، سفر اربعین ، کمال گرایی
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