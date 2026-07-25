احساس را بپذیریم، اما رفتارمان را انتخاب کنیم!

همه احساسات طبیعی‌اند، اما همه رفتارها قابل‌قبول نیستند. ما حق داریم بترسیم یا عصبانی شویم، ولی این احساسات مجوز تحقیر و پرخاشگری نیستند.

مثلاً اگر کودک در ازدحام برای چند دقیقه از والد جدا شود، والد ممکن است پس از پیداکردن او بگوید: «تو همیشه دردسر درست می‌کنی!»

اما پاسخ درست‌تر این است:

«وقتی تو را ندیدم خیلی ترسیدم. خوشحالم که پیدایت کردم. از این به بعد دست همدیگر را می‌گیریم و اگر جدا شدیم، در یک محل مشخص منتظر می‌مانیم.»

در این حالت، والد هم احساسش را بیان کرده و هم به‌جای سرزنش، راه‌حل ارائه داده است.