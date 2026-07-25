همزمان با آغاز سفر‌های اربعین، رعایت نکات بهداشتی، مصرف آب و غذای سالم و توجه به توصیه‌های ویژه برای بیماران قلبی، از مهم‌ترین عوامل حفظ سلامت زائران و پیشگیری از مسمومیت، کم‌آبی بدن و گرمازدگی در مسیر پیاده‌روی عنوان شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - پریزاد اقبالی؛ با افزایش تردد زائران در مسیر پیاده‌روی اربعین، رعایت اصول بهداشتی نقش مهمی در حفظ سلامت و پیشگیری از بیماری‌های ناشی از آلودگی آب و غذا دارد. نوشیدن آب بسته‌بندی‌شده و مطمئن، مصرف روزانه ۸ تا ۱۰ لیوان آب و استفاده از نوشیدنی‌های بهداشتی مانند شربت خاکشیر و تخم‌شربتی برای جبران املاح از دست‌رفته بدن، از مهم‌ترین توصیه‌ها برای جلوگیری از کم‌آبی است.

همچنین توصیه می‌شود زائران تنها از غذا‌های بسته‌بندی‌شده دارای تاریخ تولید و انقضا، پروانه ساخت و نشان استاندارد استفاده کنند و از مصرف غذا‌های زودفاسدشدنی مانند سالاد الویه، غذا‌های حاوی سس مایونز، ماهی، غذا‌های دارای کشک و غذا‌هایی که بیش از دو ساعت در دمای محیط باقی مانده‌اند، خودداری کنند. گرم کردن چندباره غذا نیز می‌تواند خطر مسمومیت غذایی را افزایش دهد.

در این توصیه‌ها بر پرهیز از مصرف لبنیات غیرپاستوریزه، آبمیوه و شربت‌های فله‌ای، کنسرو‌های بادکرده، زنگ‌زده یا سوراخ‌شده و سالاد و سبزی‌های خام غیربهداشتی نیز تأکید شده است. همچنین کنسرو‌های سالم باید پیش از مصرف به مدت ۲۰ دقیقه جوشانده شوند.

همراه داشتن لیوان شخصی، استفاده نکردن از لیوان‌های یکبارمصرف شفاف برای نوشیدنی‌های داغ و شست‌وشو یا ضدعفونی مداوم دست‌ها از دیگر توصیه‌های بهداشتی برای زائران است.

در کنار این توصیه‌ها، به بیماران قلبی نیز تأکید شده است که پیاده‌روی اربعین برای آنان ممنوع نیست، اما لازم است پیش از سفر با پزشک معالج خود مشورت کنند تا از مناسب بودن شرایط جسمانی برای حضور در این سفر اطمینان حاصل شود. همراه داشتن دارو به مقدار کافی، مصرف منظم داروها، به همراه داشتن نسخه و مدارک پزشکی و رعایت دقیق دستورات پزشک از مهم‌ترین نکات برای این گروه از زائران است.

بیماران قلبی باید با سرعت و توان جسمی خود حرکت کنند، در صورت احساس خستگی استراحت داشته باشند، از پیاده‌روی در ساعات گرم روز خودداری کنند و آب کافی بنوشند؛ مگر آنکه پزشک مصرف مایعات را برای آنان محدود کرده باشد. استفاده از کفش راحت، لباس مناسب، پرهیز از حمل بار سنگین و مصرف غذا‌های سبک و کم‌نمک نیز از دیگر توصیه‌های مهم برای کاهش فشار بر قلب است.

همچنین در صورت بروز علائمی مانند درد یا احساس فشار در قفسه سینه، تنگی نفس، تعریق شدید یا تپش قلب غیرعادی، زائران باید پیاده‌روی را متوقف کرده و در نخستین فرصت به مراکز امدادی یا درمانی جمعیت هلال احمر مراجعه کنند.

کارشناسان تأکید می‌کنند رعایت این توصیه‌ها، در کنار عمل به دستورات پزشک، می‌تواند خطر گرمازدگی، کم‌آبی بدن و عوارض قلبی را کاهش داده و زمینه‌ساز سفری ایمن و آرامش‌بخش برای زائران اربعین باشد.

برچسب ها: سفر اربعین ، بیماران قلبی ، توصیه های بهداشتی
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۵۳ ۰۴ مرداد ۱۴۰۵
مسنا حتما باید داروهاشون با یه بطری آب دنبالشون باشه مخصوصا زیر زبونی فشار و باز کننده سریع رگ های قلب
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