باشگاه خبرنگاران جوان ؛راضیه پودات - محمد آشوری تازیانی، استاندار هرمزگان، در آیین آغاز عملیات اجرایی پروژه مسکن کارگری پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس اظهار کرد: این پروژه با مشارکت ارکان حاکمیت، بخش خصوصی و همراهی جمعی در حال اجراست و می‌تواند گام موثری در تأمین مسکن کارگران باشد.

وی افزود: با وجود شرایط خاص و فشارهای موجود، روند توسعه در هرمزگان نه‌تنها متوقف یا کند نشده، بلکه با همدلی، انسجام و همبستگی، شتاب بیشتری خواهد گرفت.

استاندار هرمزگان با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه نهضت ملی مسکن گفت: در کنار این پروژه، تصمیمات و هماهنگی‌های موثری با وزیر راه و شهرسازی و معاونان این وزارتخانه برای رفع موانع و تسریع در اجرای طرح‌های مسکن استان در حال انجام است. وی در همین زمینه از همراهی و حمایت مجموعه راه و شهرسازی، به‌ویژه در طراحی و پیگیری مدل‌های اجرایی برای پیشبرد طرح‌های مسکن، قدردانی کرد.

آشوری تازیانی ادامه داد: الگوها و مدل‌های کارآمدی برای پیشبرد پروژه‌های مسکن در نظر گرفته شده و نشست‌های کارشناسی و کارگروهی متعددی برای نتیجه‌بخش شدن این اقدامات در حال برگزاری است. وی با اشاره به اجرای این پروژه در قالب یک الگوی مشارکتی، افزود: این طرح با همکاری پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس، راه و شهرسازی، بانک مسکن و سازنده در حال اجراست و می‌تواند به‌عنوان مدلی موفق در توسعه مسکن کارگری مورد توجه قرار گیرد.

وی همچنین با اشاره به برخی مشکلات مالی پروژه‌ها بیان کرد: بخشی از موانع موجود به ضعف در تأمین مالی، چه از سوی متقاضیان و چه از طریق تسهیلات بانکی، مربوط است که برای رفع آن‌ها راهکارهایی پیش‌بینی شده است. استاندار هرمزگان در همین ارتباط از بانک مسکن به‌عنوان بانکی همراه با سیاست‌های دولت یاد کرد و گفت: این بانک در تأمین مالی و پشتیبانی از اجرای طرح‌های مسکن نقش مهمی بر عهده دارد.

استاندار هرمزگان ابراز امیدواری کرد با برطرف شدن این موانع، مردم استان هرچه زودتر به مطالبات خود در حوزه مسکن دست یابند.