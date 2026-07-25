باشگاه خبرنگاران جوان - بیحالی و افت تمرکز همیشه نتیجه کمخوابی یا فشار کاری نیست، بلکه گاهی ریشه آن در انتخابهای سادهای است که هر روز در بشقاب خود میگذاریم. بسیاری از غذاهای پرطرفدار، با ایجاد نوسانات قند خون یا اختلال در روند طبیعی بدن، انرژی ما را میگیرند و جای خود را به خستگی میدهند.
وقتی از بیحالی، خوابآلودگی و افت تمرکز حرف میزنیم، بسیاری از ما سریع به کمخوابی، استرس یا فشار کاری فکر میکنیم اما یک عامل مهم و گاهی نادیدهگرفتهشده، آن چیزی است که هر روز در بشقاب خود میگذاریم. مواد غذایی میتوانند مثل سوخت باکیفیت، بدن را پرانرژی نگه دارند یا برعکس، مثل بنزین نامرغوب باعث افت عملکرد شوند. شناخت این تفاوتها، قدمی ساده اما مؤثر برای داشتن روزی فعالتر است.
بدن انسان برای انجام فعالیتهای روزمره به انرژی نیاز دارد و این انرژی مستقیما از غذا تامین میشود. اما همه غذاها یکسان عمل نمیکنند. برخی خوراکیها باعث افزایش سریع قند خون میشوند و در ظاهر انرژیزا هستند اما خیلی زود این انرژی فروکش میکند و فرد دچار خستگی میشود. در مقابل برخی مواد غذایی بهتدریج انرژی آزاد میکنند و به بدن کمک میکنند در طول روز عملکرد پایدارتری داشته باشد.
برخی از خوراکیهای پرطرفدار، در واقع عامل اصلی احساس بیحالی هستند. این مواد غذایی اگرچه ممکن است در لحظه حس خوبی ایجاد کنند اما در بلندمدت به کاهش انرژی منجر میشوند.
نوشابهها و شیرینیها سرشار از قندهای ساده هستند. مصرف آنها باعث افزایش سریع قند خون میشود و در نتیجه فرد برای مدت کوتاهی احساس نشاط میکند اما این وضعیت پایدار نیست. بدن برای جبران، انسولین بیشتری ترشح میکند و همین موضوع باعث افت ناگهانی قند خون و احساس خستگی، بیحوصلگی و حتی تحریکپذیری میشود.
غذاهای چرب و فستفودی به دلیل داشتن چربیهای اشباع و کالری بالا، هضم سختتری دارند. بدن برای هضم این غذاها انرژی زیادی صرف میکند و همین مسئله میتواند باعث احساس سنگینی، خوابآلودگی و کاهش تمرکز شود. به همین دلیل است که بسیاری از افراد پس از خوردن یک وعده سنگین، تمایل به استراحت یا خواب دارند.
کربوهیدراتهای تصفیهشده مانند نان سفید و برنج سفید، به سرعت به قند تبدیل میشوند. این ویژگی باعث افزایش سریع انرژی میشود اما به همان سرعت نیز این انرژی کاهش مییابد. نتیجه این چرخه، احساس خستگی در فاصله کوتاهی پس از غذا خوردن است.
نوشیدنیهای انرژیزا معمولا حاوی کافئین و قند بالا هستند. این ترکیب باعث تحریک موقت سیستم عصبی میشود و فرد را هوشیارتر نشان میدهد اما این انرژی واقعی نیست. پس از پایان اثر این نوشیدنیها، بدن وارد فاز خستگی شدیدتری میشود که به آن «سقوط انرژی» گفته میشود.
مصرف زیاد تنقلات شور مانند چیپس باعث افزایش نیاز بدن به آب میشود. کمآبی، حتی در سطح خفیف، میتواند باعث کاهش تمرکز، سردرد و احساس بیحالی شود. بسیاری از افراد بدون اینکه متوجه باشند، به دلیل کمآبی دچار خستگی هستند.
قهوه در مقدار متعادل میتواند مفید باشد اما مصرف بیش از حد آن باعث اختلال در خواب میشود. خواب نامنظم یا بیکیفیت، یکی از مهمترین عوامل خستگی در طول روز است. بنابراین، استفاده بیرویه از کافئین نهتنها مشکل را حل نمیکند، بلکه آن را تشدید میکند.
در مقابل انرژیگیرها، برخی مواد غذایی به حفظ سطح پایدار انرژی کمک میکنند. این خوراکیها معمولا ترکیبی از کربوهیدراتهای پیچیده، پروتئین و چربیهای سالم دارند.
موز سرشار از پتاسیم و کربوهیدرات است و میتواند به سرعت انرژی مورد نیاز بدن را تامین کند، بدون اینکه باعث نوسان شدید قند خون شود. این میوه گزینهای مناسب برای شروع روز یا میانوعده است.
جو دوسر یکی از بهترین منابع کربوهیدرات پیچیده است. این ماده غذایی بهآرامی هضم میشود و باعث آزادسازی تدریجی قند در خون میشود. به همین دلیل مصرف آن در وعده صبحانه میتواند انرژی پایداری را برای ساعات طولانی فراهم کند.
تخممرغ حاوی پروتئین باکیفیت و مواد مغذی ضروری است. این ماده غذایی به حفظ توده عضلانی و ایجاد احساس سیری کمک میکند و در نتیجه از افت انرژی در طول روز جلوگیری میکند.
مغزها مانند بادام، گردو و فندق حاوی چربیهای سالم، منیزیم و پروتئین هستند. این ترکیبات به بهبود عملکرد مغز و افزایش تمرکز کمک میکنند. مصرف متعادل آنها میتواند یک میانوعده مفید و انرژیبخش باشد.
شکلات تلخ (با درصد بالای کاکائو) حاوی آنتیاکسیدانها و مقدار کمی کافئین است که میتواند به افزایش هوشیاری کمک کند. البته مصرف آن باید در حد تعادل باشد تا اثر مثبت خود را حفظ کند.
کمآبی یکی از شایعترین دلایل بیحالی است. نوشیدن آب کافی در طول روز، بهویژه همراه با چند قطره لیموی تازه، میتواند به بهبود سطح انرژی و شادابی بدن کمک کند.
هیچ ماده غذایی بهتنهایی عامل خستگی یا انرژی نیست. آنچه اهمیت دارد، الگوی کلی تغذیه است. مصرف گهگاه یک غذای چرب یا شیرین مشکلی ایجاد نمیکند، اما زمانی که این خوراکیها به بخش ثابت رژیم غذایی تبدیل شوند، اثرات منفی آنها نمایان میشود.
تعادل به معنای حذف کامل غذاهای مورد علاقه نیست، بلکه به معنای انتخاب آگاهانه و مصرف بهاندازه است. ترکیب مناسب کربوهیدرات، پروتئین و چربیهای سالم در هر وعده غذایی، میتواند به حفظ سطح انرژی کمک کند.
تغذیه تنها عامل تعیینکننده سطح انرژی نیست. خواب کافی، فعالیت بدنی منظم و مدیریت استرس نیز نقش مهمی در این زمینه دارند. حتی بهترین رژیم غذایی هم بدون خواب کافی نمیتواند از خستگی جلوگیری کند.
بیحالی و خستگی روزانه، همیشه نتیجه کار زیاد یا استرس نیست؛ گاهی ریشه آن در انتخابهای ساده غذایی ما قرار دارد. با کاهش مصرف غذاهای انرژیگیر و جایگزینی آنها با گزینههای سالمتر، میتوان تغییر قابل توجهی در سطح انرژی و کیفیت زندگی ایجاد کرد.
در نهایت بدن ما بازتابی از انتخابهای روزانه ماست. هر بار که غذایی را انتخاب میکنیم، در واقع تصمیم میگیریم که روزی پرانرژی داشته باشیم یا با خستگی دستوپنجه نرم کنیم.
منبع: ایرنا