نماینده مردم سراب گفت: از کل مسافت ۳۶۰ کیلومتری راه‌های روستایی این شهرستان ۲۴۳ احداث و آسفالت شده و ۱۱۷ کیلومتر فاقد راه مناسب هستند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ ناهیده خدادادی -مجید نصیر پور نماینده مردم سراب در جلسه بررسی مشکلات راه‌های روستایی این شهرستان با تاکید بر ضرورت تسریع در عملیات اجرایی پروژه‌ها گفت: ۶۰ کیلومتر از راه‌های روستایی باقی مانده در حال ساخت است که با تامین اعتبارات به موقع باید تا پایان فصل کازی به اتمام برسد.

وی با اشاره فصل کاری در این شهرستان به دلیل سرمای زود هنگام محدود است افزود: با توجه به قرار گرفتن روستا‌های فاقد راه مناسب در دامنه ارتفاعات کوه‌های بزقوش و سبلان و صعب العبور بودن این مناطق کوهستانی در فصل زمستان، تسریع در عملیات اجرایی مطالبه روستاییان است.

در ادامه سید رضا شریفی  مدیرکل راه‌های روستایی و فرعی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور هم، از تخصیص روکش آسفالت به ۴۰ کیلومتر از راه‌های این شهرستان خبر داد و افزود: این طرح در محور‌های فرعی ۲۵ روستا اجرا می‌شود.

وی با اشاره به آغاز مرمت پل تاریخی روستای گاودوش آباد سراب گفت: مطالعه این طرح به اتمام رسیده و - آن با اعتباری بالغ بر ۴۱۰ میلیارد ریال در حال اجراست.

وی، همچنین با طرح مطالعه اصلاح و تعریض پل روستای اندرآب در مسیر گردشگری دامنه ارتفاعات بزقوش موافقت کرد.

برچسب ها: راه روستایی ، آسفالت
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