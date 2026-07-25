جانشین انتظامی استان یزد از کشف بیش از ۴۷۹ میلیارد ریال تخلف تعهد ارزی یک کارخانه توسط پلیس امنیت اقتصادی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان-  سرهنگ سیدمحمدطاهر موسوی افزود: ماموران پلیس امنیت اقتصادی استان یزد با اقدامات فنی و استعلام از مراکز دولتی، از تخلف تعهد ارزی یکی از کارخانه‌های کاشی مطلع شدند.

وی افزود: پس از تحقیقات لازم و بررسی‌های مقدماتی، یکی از مسئولان کارخانه به عنوان دریافت کننده ارز دولتی به پلیس امنیت اقتصادی هدایت و او را ملزم به پرداخت این مبلغ ۴۷۹ تعهد ارزی این کارخانه به صندوق ارزی دولت کردند.

جانشین انتظامی استان گفت: شهروندان هرگونه اخبار و اطلاعات در این زمینه را با پلیس امنیت اقتصادی به شماره ۳۰۱۱۰ یا ۱۱۰ اطلاع دهند.

منبع: پایگاه خبری پلیس

برچسب ها: تخلف ارزی ، کشف تخلف
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کشف تخلف تعهد ارزی ۴۷۹ میلیارد ریالی در یزد