باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده - حسین نگهدارمعاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی مازندران با صدور فراخوانی اضطراری، از مرغداران استان، گفت:با ورود موج شدید گرما به استان و پیشبینی دمای نزدیک به ۴۰ درجه سانتیگراد در روزهای آینده، پایداری شبکه برق و سلامت گلههای طیور در مرز هشدار قرار گرفته است.
او در همین راستا، طی پیامی اضطراری، کلیه مدیران واحدهای مرغداری را به اجرای فوری دستورالعمل جامع پدافند غیرعامل و مدیریت بحران فراخواند.
متن این فراخوان که صبح امروز برای همه مرغداران استان ارسال شده، بر سه محور اصلی تأکید دارد:
۱. آمادهباش عملیاتی تجهیزات برق اضطراری
· تست گرم دیزلژنراتورها: تمامی ژنراتورها باید همین امروز حداقل به مدت یک ساعت تحت بار کامل (Full Load) آزمایش شوند. سلامت باتریها، استارتر و تعویض بهموقع فیلترها از الزامات حیاتی این مرحله است.
· ذخیرهسازی استراتژیک سوخت: با توجه به فشار مضاعف بر شبکه توزیع برق و احتمال قطعیهای ناخواسته، مرغداران موظفند سطح سوخت (گازوئیل) مخازن ذخیره را پایش کرده و در صورت نیاز به شارژ سهمیه اضطراری، بلافاصله با مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان هماهنگی نمایند.
· پایش سیستم انتقال خودکار (ATS): عملکرد صحیح تابلوهای برق اضطراری و سوئیچهای اتوماتیک در لحظه قطع برق باید مورد تأیید قرار گیرد؛ چرا که تأخیر حتی چند دقیقهای در وصل مجدد هواکشها در دمای ۴۰ درجه، پیامدی غیرقابل جبران برای گله خواهد داشت.
۲. مدیریت فنی تنش گرمایی در سالنها
· سامانه سرمایش: اورهال فوری پمپهای آب، پاکسازی کامل پوشالها و پدهای سلولزی، و بررسی دبی خروجی هواکشها الزامی اعلام شده است.
· تنظیم زمان تغذیه: کلیه دانخوریها باید در پیک گرما (از ساعت ۹ صبح تا ۱۸ عصر) کاملاً متوقف شوند تا از افزایش حرارت متابولیکی بدن پرندگان جلوگیری شود.
· خنکسازی آب آشامیدنی: مخازن آب در معرض آفتاب باید عایقبندی شده و دمای آب مصرفی با افزودن یخ یا سایر روشهای مؤثر، کنترل و کاهش یابد.
۳. هماهنگی و پیگیری فوری
معاون تولیدات دامی تأکید کرده است که مدیران واحدها ضمن تهیه گزارش تصویری از اقدامات انجامشده، هرگونه نقص فنی یا کمبود سوخت را بدون فوت وقت به مدیریت شهرستان منعکس کنند. وی همچنین هشدار داده که در صورت بروز خسارت ناشی از بیتوجهی به این دستورالعمل، مسئولیت آن متوجه بهرهبردار خواهد بود.
این فراخوان در حالی منتشر میشود که سال گذشته نیز قطعیهای مکرر برق در فصل گرما، تلفات سنگینی به صنعت طیور استان وارد کرده بود. کارشناسان معتقدند اجرای دقیق این راهنما میتواند تا حد قابلتوجهی از خسارات احتمالی جلوگیری کند.