منابع می‌گویند ایران با ارتقای موشک خیبرشکن خود، توان عبور آن از سامانه‌های پدافند هوایی را افزایش داده است.  

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - روزنامه وال‌استریت ژورنال گزارش داد که ایران در حال ارتقا و بهبود قابلیت‌های موشک بالستیک خیبرشکن خود است تا بتواند با کارایی بیشتری از سامانه‌های پدافند هوایی عبور کند.

بر اساس این گزارش، ایران به‌طور فزاینده‌ای از این موشک در حملات منطقه‌ای خود استفاده می‌کند.

به نوشته وال استریت ژورنال، خیبرشکن با برد یک هزار و ۴۵۰ کیلومتر، کاملا توانایی هدف قرار دادن کشور‌های حوزه خلیج فارس و سرزمین‌های اشغالی را دارد.

وال‌استریت ژورنال همچنین مدعی است نیرو‌های ایرانی در هفته‌های اخیر و هم‌زمان با ازسرگیری درگیری‌ها، از این موشک در حملات به اهداف آمریکایی در منطقه استفاده کرده‌اند و با تغییر مسیر پرواز، سرعت و انجام مانور، تلاش کرده‌اند رهگیری آن را دشوارتر کنند. به نوشته این روزنامه، برخی مدل‌های این موشک قادرند در مرحله پایانی پرواز مانور‌های لحظه آخری انجام دهند تا احتمال رهگیری کاهش یابد.

یک مقام آمریکایی نیز به وال‌استریت ژورنال گفته است که برخی از موشک‌های خیبرشکن با استفاده از روش‌های پیشرفته توانسته‌اند از سامانه‌های دفاعی عبور کنند؛ موضوعی که به گفته او نشان می‌دهد ایران در حال بررسی نتایج رهگیری‌ها و بهبود روش‌های عبور از پدافند هوایی است.

منبع: تایمز اسرائیل

برچسب ها: موشک خیبرشکن ، قابلیت موشکی ایران ، رژیم صهیونیستی
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۴
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۰۰ ۰۴ مرداد ۱۴۰۵
ایران باید با حمله شناورهای اوکراین علاوه بر گرفتن انتقام قابلیت موشکی خود را برای اطمینان به رخ جنایتکاران وحامیان آنها در جنگ علیه کشورمان نمایش دهد تا بدانند ایران با کسی تعارف وترحمی ندارد. زنده وپاینده باد ایران عزیز ومقتدر ویمن شجاع
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۶:۱۷ ۰۴ مرداد ۱۴۰۵
به امید شلیک قاره پیماها به خاک متجاوزان کودک کش
۰
۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۲:۴۱ ۰۴ مرداد ۱۴۰۵
با توجه به حمله اوکراین به کشتی ایرانی، فورا باید با یک حمله سنگین و موثر پهپادی و موشکی به اوکراین پاسخ دهیم. نباید به اوکراینی ها اجازه دهیم که برای اروپایی‌ها دم تکان دهند و خوراکی دریافت کنند
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۴
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۲۳ ۰۳ مرداد ۱۴۰۵
برای نابودی آمریکا باید موشک هسته ای داشته باشیم
۳
۵
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