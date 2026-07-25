باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - روزنامه والاستریت ژورنال گزارش داد که ایران در حال ارتقا و بهبود قابلیتهای موشک بالستیک خیبرشکن خود است تا بتواند با کارایی بیشتری از سامانههای پدافند هوایی عبور کند.
بر اساس این گزارش، ایران بهطور فزایندهای از این موشک در حملات منطقهای خود استفاده میکند.
به نوشته وال استریت ژورنال، خیبرشکن با برد یک هزار و ۴۵۰ کیلومتر، کاملا توانایی هدف قرار دادن کشورهای حوزه خلیج فارس و سرزمینهای اشغالی را دارد.
والاستریت ژورنال همچنین مدعی است نیروهای ایرانی در هفتههای اخیر و همزمان با ازسرگیری درگیریها، از این موشک در حملات به اهداف آمریکایی در منطقه استفاده کردهاند و با تغییر مسیر پرواز، سرعت و انجام مانور، تلاش کردهاند رهگیری آن را دشوارتر کنند. به نوشته این روزنامه، برخی مدلهای این موشک قادرند در مرحله پایانی پرواز مانورهای لحظه آخری انجام دهند تا احتمال رهگیری کاهش یابد.
یک مقام آمریکایی نیز به والاستریت ژورنال گفته است که برخی از موشکهای خیبرشکن با استفاده از روشهای پیشرفته توانستهاند از سامانههای دفاعی عبور کنند؛ موضوعی که به گفته او نشان میدهد ایران در حال بررسی نتایج رهگیریها و بهبود روشهای عبور از پدافند هوایی است.
منبع: تایمز اسرائیل