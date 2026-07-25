سردار محبی گفت: نیرو‌های مسلح ایران ۱۱ هواپیمای جنگنده و بالگرد آمریکایی را در حالی که در پایگاه‌های آمریکایی در منطقه مستقر بودند، منهدم کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار محبی، سخنگوی سپاه پاسداران گفت: طی ۱۵ روز نبرد (از ۱۷ تیر تا ۳۱ تیر)، نیروهای مسلح ایران ۱۱ هواپیمای جنگنده و بالگرد آمریکایی را روی زمین و در حالی که در پایگاه‌های آمریکایی در منطقه مستقر بودند، منهدم کردند.

وی افزود: در حملات ایران، همچنان ۱۷ پهپاد شناسایی و عملیاتی (که ۸ پهپاد آکبند بودند)، یک هواپیمای جنگنده اف ۱۵ در داخل شلتر، یک هواپیمای P۸، یک هواپیمای ترابری C۱۷، و ۸ هواپیمای سوخت رسان منهدم شدند.

فهرست خسارات سنگین آمریکا درپی حملات ایران

سردار محبی، سخنگوی سپاه پاسداران گفت: طی ۱۵ روز (از ۱۷ تیر تا ۳۱ تیر) آمار خسارات وارده به ارتش آمریکا در منطقه، که در پی حملات قاطع و سنگین نیرو‌های مسلح ایران به وجود آمده، به شرح زیر است:

در حوزه راداری و پدافندی:

۷ مرکز فرماندهی و کنترل

۳ سامانه ارتباط ماهواره‌ای

۶ رادار پدافندی پاتریوت (سامانه‌های پاتریوت به قدری ضعیف شده است که موشک‌ها و پهپاد‌های ایران بدون رهگیری به هدف می‌خورند)

۳ رادار کنترل و مانیتورینگ هوایی و دریایی

۸ سامانه راداری کشف و اخطار اولیه

۷ رادار دفاع موشکی هوایی

۳ سامانه راداری EPS

۲ رادار EPS ۱۱۷

۵ رادار برد بلند

۲ رادار پدافندی

۱ مجوعه راداری تاکتیکی

 در حوزه پشتیبانی و لجستیک به منظور کاهش توان عملیاتی:

۶ مرکز تعمیر و نگهداری جنگنده و بالگرد

۳ مرکز پشتیانی و لجستیک

۱۲ مخزن سوخت

۱۷ انبار پشتیبانی تسلیحاتی و قطعات شناور‌ها و هواگرد‌ها

۶ زاغه موشکی

در حوزه زیرساخت‌های عملیاتی:

۶ آشیانه پهپاد‌ام کیو ۹

یک سوله آماده سازی جنگنده اف ۱۵

یک سوله پهپادی که ۸ پهپاد آکبند در آن بود

۲ مرکز فرماندهی

یک سکوی سوخت‌گیری ناو هواپیمابر

یک آشیانه هواپیمای پی ۸

۴ سکوی موشکی هایمارس

۵ آشیانه جنگنده

۴ مجتمع پدافند پاتریوت

۶ سکوی پرتاب موشکی

یک ایستگاه پمپاژ سوخت

۲ مرکز مخابرات سیگنالی

یک مرکز داده‌های اطلاعاتی

یک مرکز هوش مصنوعی، پایگاه مرکز پردازش داده مربوط به شرکت آمازون

یک مرکز دپوی شمپاد (شناور مدیریت‌پذیر از دور)

یک اسکله سوخت

۴ شلتر جنگنده

۶ رمپ پرواز و توقف

 در حوزه عملیات هوایی:

۱۱ هواپیمای جنگنده و بالگرد (روی زمین)

۱۷ پهپاد شناساییی و عملیاتی (۸ تا آکبند بودند)

یک هواپیمای جنگنده اف ۱۵ داخل شلتر

یک هواپیمای پی ۸

یک هواپیمای ترابری سی ۱۷

۸ هواپیمای سوخت رسان

۴ بالگرد سنگین

۶ موشک ذخیره

برچسب ها: سخنگوی سپاه پاسداران ، آمریکا ، جنگنده
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۳
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
حسین
۰۸:۱۹ ۰۴ مرداد ۱۴۰۵
ضمن خدا قوت خدمت همه نظامیان حافظ کشور .الان که فصتش پیش اومده ایران باید با حملات تلافی جویانه و بسته نگه داشتن تنگه هرمز (تنگه غیرت ایرانی ) آمریکا را وادار کنه تا تمام تحریمها را لغو کنه
۰
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۰۱ ۰۴ مرداد ۱۴۰۵
دم تون گرم ای ول داره خدا حافظ تون باشه
۰
۰
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Iran (Islamic Republic of)
دریا
۰۶:۱۸ ۰۴ مرداد ۱۴۰۵
بنازم قویترینم هزاران هزار ارتش قربون ارتش ایرانم سپاه اورانیوم غنی شده موشک قاره پیما عشق عشق عشق
۰
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۲:۳۸ ۰۴ مرداد ۱۴۰۵
اوکراین با اشتباه بزرگی که در دریای خزر نسبت به ما مرتکب شد یک فرصت بزرگ برای ما مهیا کرد و ما می‌توانیم در قالب مقابله به مثل (با یک حمله کوتاه و وسیع) سطح همکاری با روسیه را ارتقا بخشیم
اروپایی‌ها باید اوکراین را رها کنند
۰
۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۱:۰۶ ۰۴ مرداد ۱۴۰۵
ماشاءالله به قوای مسلح و مقتدر ایران
۰
۳
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Iran (Islamic Republic of)
سید احمد
۰۰:۲۱ ۰۴ مرداد ۱۴۰۵
درود وسلام خدابر رزمندگان دلاور باغیرت ایرانی اسلامی عزیز یدالله فوق ایدیهم رژیم‌های جنایتکار آمریکا و صهیونی از حرامیان
۴
۸
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۲۰ ۰۴ مرداد ۱۴۰۵
یمنی ها فرودگاه جده عربستان سعودی را بزنند چونکه ترابری های آمریکا اونجا فرود آمدند نقشه شومی برای کشور دارند
۴
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۴۲ ۰۳ مرداد ۱۴۰۵
این درسته. عمرتان بلند و سلامتیتان همیشگی باد ای فرزندان عاشورا.
۴
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۲۳ ۰۳ مرداد ۱۴۰۵
آمریکا رو به فروپاشی هست
۴
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۰۲ ۰۳ مرداد ۱۴۰۵
نصر من الله و فتح قریب
۴
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۴۱ ۰۳ مرداد ۱۴۰۵
آفرین برشما رزمندگان کشورم خدا قوت
۴
۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۱۶ ۰۳ مرداد ۱۴۰۵
ماشالله به رزمندگان غیور و شجاع سپاه و ارتش ...
فخر و مباهات ایران و ایرانی ...
۴
۸
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۱۳ ۰۳ مرداد ۱۴۰۵
دست بچه های هوافضای سپاه درد نکنه سنگ تموم گذاشتن به دشمن نشون دادید ایرانی جماعت باخت نمیده
۴
۱۰
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