باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - پس از اینکه سوالات آزمون ورودی رشتههای پزشکی دانشگاهها در هند لو رفت و اعتراضات شدید جوانان و نوجوانان این کشور را رقم زد، امروز «دارمندرا پرادان» وزیر آموزش این کشور اعلام کرد که از سمت خود استعفا میکند.
این آزمون در ماه مه میلادی برگزار شد، اما اندکی پس از آن، مشخص شد که سوالات پیشتر به بیرون درز کرده است. در نتیجه آزمون لغو شد و حدود دو میلیون داوطلب مجبور شدند دوباره در آزمون شرکت کنند. گفته شده بیش از دوازده دانشآموز به خاطر فشار روحی شدید ناشی از لغو نتایج، دست به خودکشی زدهاند.
این اتفاق جرقه اعتراضات سراسری در هند شد که حدود یک ماه ادامه داشت و بزرگترین بحران سیاسی دولت سوم نارندرا مودی، نخست وزیر هند را رقم زد. طی این مدت، هزاران نفر به سمت پارلمان حرکت کرده و دست به راهپیمایی میزدند و پلیس بعضا برای متفرق کردن معترضان از گاز اشکآور استفاده میکرد.
معترضان استعفای وزیر آموزش را بهعنوان اصلیترین مطالبه خود مطرح کرده بودند.
سرانجام او امروز (شنبه) از سمت خود استعفا کرد و دولت هند اعلام کرد که با مطالبات معترضان، از جمله اصلاح نظام برگزاری آزمونها و پرداخت غرامت به خانواده دانشآموزانی که پس از نشت سؤالات دست به خودکشی زده بودند، موافقت کرده است.
پس از اعلام این تصمیم، جوانان هندی پایان اعتراضات را اعلام کرده و به خانههای خود بازگشتند. هزاران نفر نیز در محل تجمع در دهلی نو با توزیع شیرینی، این اتفاق را جشن گرفتند.
منبع: گاردین